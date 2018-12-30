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Яну Рудковскую в Instagram раскритиковали за чересчур наряженную елку

Известный российский продюсер и телеведущая Яна Рудковская оказалась жертвой негативных комментариев в социальной сети Instagram. Фолловеры раскритиковали ее густо наряженную елку и обвинили в надменности.
Яну Рудковскую в Instagram раскритиковали за чересчур наряженную елку

Яна Рудковская решила поздравить своих подписчиков с наступающими новогодними праздниками и опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, где можно увидеть теледиву сидящей на большом чемодане напротив огромной и красиво наряженной елки. В руках у знаменитости елочная игрушка, а на голове шапка Деда мороза.

Читатели блога супруги Евгения Плющенко обрушили на нее волну негативных отзывов, поскольку, по их мнению, на елке слишком много украшений. Они удивлены, как ель смогла выдержать такую нагрузку. Многие считают это просто «понты» и ничего более. Также ее обвинили в отсутствии вкуса. Однако, несмотря на критику, нашлись и те, кому новогодняя красавица очень понравилась. За короткий отрезок времени пост набрал более 47000 «лайков».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:40

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