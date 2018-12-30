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Ученые разгадали таинственные звуки из космоса на записи с антарктической станции

Ученые рассказали, что им удалось разгадать таинственные звуки из космоса, которые зафиксировала антарктическая станция. Информацию распространил портал Express.
Ученые разгадали таинственные звуки из космоса на записи с антарктической станции

Загадочные звуки из космоса зафиксировала антенна во время плановых работ. Научно-исследовательская группа Британской антарктической разведки (BAS) переформатировала запись, сделав из нее аудиофайл. Длительное время ученые не могли разобраться в природе появления данных звуков. Эта ситуация подняла множество размышлений и споров среди научных деятелей. Как удалось определить, источником звуков на записи стали солнечные бури. Во время бурь электроны попадают в магнитосферу Земли, что порождает звучание, названное «выбросами хора».

Ученый, который провел четыре года на исследовательской базе в Антарктиде, Найджел Мередит объяснил ситуацию тем, что от нашей планеты исходит множество различных радиоизлучений. Выбросы, которые изучали эксперты, являются электромагнитными волнами, которые нельзя услышать без помощи специального оборудования.

Одна из поставленных задач перед коллективом станции – исследование космической погоды Антарктиды. Это необходимо для прогнозирования основных погодных событий, которые способны нарушать работу спутников. Для этого ученые расставляют низкочастотные радиоприемники, задача которых фиксировать электромагнитные волны. Именно так были записаны и эти таинственные звуки.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:32

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