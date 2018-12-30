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Хоккеист Павел Буре стал отцом в третий раз

Хоккеист Павел Буре стал отцом в третий раз. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Хоккеист Павел Буре стал отцом в третий раз

Спортсмен в свои 47 лет третий раз стал папой. На странице в социальной сети хоккеист выложил фотографию с новорожденной малышкой. Павел Буре – заслуженный мастер спорта СССР, за скорость на льду спортсмена называют «Русская ракета». Тринадцать лет назад Павел завершил свою спортивную деятельность и занялся семьей. Хоккеист девять лет женат на Алине Буре. Осенью стало известно, что девушка ожидает ребенка.

29 декабря в своем микроблоге в Instagram Павел Буре поделился радостною новостью с поклонниками о том, что третий раз стал папой. Спортсмен разместил первый совместный снимок с дочерью, которая родилась накануне, 28 декабря. Павел рассказал подписчикам, что их семью поздравил президент РФ Владимир Путин, а также поблагодарил свою жену за маленькое чудо. Фолловеры буквально засыпали новоиспеченных родителей поздравлениями с прибавлением в семье.



 
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Спорт
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:36

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