Амеба справилась с поставленной задачей быстрее мощного компьютера





Суть задачи заключалась в поиске кратчайшего маршрута от одного пункта к другому. Решение японских учёных разнится с прочими разработанными алгоритмами. Они воспользовались одноклеточным организмом Physarum polycephalum. Простейший организм P. polycephalum умеет только двигаться в сторону пищи, а также прятаться от света. Вследствие миллиона лет эволюции амёба стала очень эффективной в вопросе выполнения данных процессов. Простейший организм в отличие от существующего компьютерного алгоритма не рассчитывает каждый отдельный путь.Амёба пассивно реагирует на создаваемые текущие условия, выбирая вынужденно самый выгодный маршрут. Таким образом «простейшее» решает алгоритм быстрее всех современных компьютеров.