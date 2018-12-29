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Амеба справилась с поставленной задачей быстрее мощного компьютера

Для решения сложных вычислительных задач японские ученые воспользовались одноклеточным существом. При этом амеба смогла справиться с поставленной задачей проще, а также быстрее мощного компьютера.

Амеба справилась с поставленной задачей быстрее мощного компьютера

Суть задачи заключалась в поиске кратчайшего маршрута от одного пункта к другому. Решение японских учёных разнится с прочими разработанными алгоритмами. Они воспользовались одноклеточным организмом Physarum polycephalum. Простейший организм P. polycephalum умеет только двигаться в сторону пищи, а также прятаться от света. Вследствие миллиона лет эволюции амёба стала очень эффективной в вопросе выполнения данных процессов. Простейший организм в отличие от существующего компьютерного алгоритма не рассчитывает каждый отдельный путь.

Амёба пассивно реагирует на создаваемые текущие условия, выбирая вынужденно самый выгодный маршрут. Таким образом «простейшее» решает алгоритм быстрее всех современных компьютеров.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:49

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