Ученые рассказали, от какой еды тускнеют и выпадают волосы
Актуальные исследования позволили ученым составить список продуктов, употребление которых вредно отражается на состоянии волос. Даже от привычной еды, как выяснилось, волосы могут тускнеть и выпадать.
На первом месте оказались молочные продукты, точнее пастеризованное молоко, которое провоцирует усиленное выделение кожного сала. Вторым негативным фактором было названо регулярное употребление такой рыбы, как тунец, морской окунь, скумбрия и рыба-меч. Именно в этой рыбе больше всего может скапливаться ртути, опасной для здоровья человека.
Газированные напитки и продукты с высоким гликемическим индексом также попали в «черный список». Кстати, готовые завтраки, попкорн и белый хлеб способны стать причиной облысения по мужскому типу, предупреждают исследователи.
Злоупотребление продуктов с витамином А и селеном приводят не только в переизбытке этих веществ, но и вызывают проблемы с волосами. А замыкает перечень жирная и жареная пища, которую также следует избегать.
На первом месте оказались молочные продукты, точнее пастеризованное молоко, которое провоцирует усиленное выделение кожного сала. Вторым негативным фактором было названо регулярное употребление такой рыбы, как тунец, морской окунь, скумбрия и рыба-меч. Именно в этой рыбе больше всего может скапливаться ртути, опасной для здоровья человека.
Газированные напитки и продукты с высоким гликемическим индексом также попали в «черный список». Кстати, готовые завтраки, попкорн и белый хлеб способны стать причиной облысения по мужскому типу, предупреждают исследователи.
Злоупотребление продуктов с витамином А и селеном приводят не только в переизбытке этих веществ, но и вызывают проблемы с волосами. А замыкает перечень жирная и жареная пища, которую также следует избегать.
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:30