Ученые рассказали, от какой еды тускнеют и выпадают волосы





На первом месте оказались молочные продукты, точнее пастеризованное молоко, которое провоцирует усиленное выделение кожного сала. Вторым негативным фактором было названо регулярное употребление такой рыбы, как тунец, морской окунь, скумбрия и рыба-меч. Именно в этой рыбе больше всего может скапливаться ртути, опасной для здоровья человека.Газированные напитки и продукты с высоким гликемическим индексом также попали в «черный список». Кстати, готовые завтраки, попкорн и белый хлеб способны стать причиной облысения по мужскому типу, предупреждают исследователи.Злоупотребление продуктов с витамином А и селеном приводят не только в переизбытке этих веществ, но и вызывают проблемы с волосами. А замыкает перечень жирная и жареная пища, которую также следует избегать.