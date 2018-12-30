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Инженер создал 3D-принтер в виде ёлочной игрушки из 3D-печатных элементов

Американский инженер представил общественности своё новое изобретение — 3D-принтер в виде ёлочной игрушки, состоящей из 3D-печатных элементов. С его помощью также уже напечатаны несколько мини-украшений в виде снежинок.

Инженер создал 3D-принтер в виде ёлочной игрушки из 3D-печатных элементов

Инженер из США самостоятельно разработал и уже представил в Сети уникальное праздничное изобретение — маленький 3D-принтер в виде ёлочной игрушки. По внешнему виду он напоминает обычный новогодний шар, который можно разместить на ёлке, но внутри него находится целая система для 3D-печати. Кроме того, со слов автора проекта, отдельные части корпуса этого принтера также были напечатаны на другом 3D-устройстве.


Кроме демонстрации нескольких маленьких украшений в виде снежинок инженер также подробно описал в своём видеоролике не только процесс сборки 3D-принтера, но и принцип его работы. Творческий подход в сборке таких устройств уже проявляли изобретатели, создавшие 3D-принтер из досок и кубиков Lego.



 
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Технологии
Добавил: Oksana Сегодня, 07:00

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