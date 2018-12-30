Инженер создал 3D-принтер в виде ёлочной игрушки из 3D-печатных элементов





Инженер из США самостоятельно разработал и уже представил в Сети уникальное праздничное изобретение — маленький 3D-принтер в виде ёлочной игрушки. По внешнему виду он напоминает обычный новогодний шар, который можно разместить на ёлке, но внутри него находится целая система для 3D-печати. Кроме того, со слов автора проекта, отдельные части корпуса этого принтера также были напечатаны на другом 3D-устройстве.Кроме демонстрации нескольких маленьких украшений в виде снежинок инженер также подробно описал в своём видеоролике не только процесс сборки 3D-принтера, но и принцип его работы. Творческий подход в сборке таких устройств уже проявляли изобретатели, создавшие 3D-принтер из досок и кубиков Lego.