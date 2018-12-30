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В начале будущего года люди увидят кровавую Суперлуну

В начале будущего года люди смогут лицезреть в небе так называемую кровавую Суперлуну. Она подойдёт к земной поверхности на минимальное расстояние.

В начале будущего года люди увидят кровавую Суперлуну


Специалистами отмечается, что в это время должен пройти метеоритный дождь. Также люди могут стать свидетелями небольшого затмения. Представители московского планетария отметили, что в начале января вблизи Голубой планеты должен пройти метеорный поток Квадрантиды. При этом люди могут увидеть до 120 пролетающих небесных тел в час. По словам специалистов, данное явление не представляет какой-либо опасности для людей, потому что метеориты пролетят на довольно большом расстоянии от поверхности Земли.

Москвичи смогут увидеть Суперлуну уже 21 января. Затмение должно начаться приблизительно в шесть часов утра. Данное явление продлится около трёх часов.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

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