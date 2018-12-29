Мутко: В 2019 году цены на недвижимость неизбежно вырастут





Виталий Мутко, занимающийся на своей должности вопросами строительства и регионального развития, подтвердил, что в 2019 году цены на недвижимость неизбежно вырастут. Связано это в первую очередь с тем, что теперь застройщики не имеют права использовать уже полученные от покупателей средства для финансирования новых проектов. С одной стороны, отметил вице-премьер, это обезопасит самих дольщиков, деньги которых будут просто заморожены на специальных счетах, а получить их компания сможет лишь после официального введения новостройки в эксплуатацию, но с другой — строительные организации вынуждены будут брать кредиты с 8% ставкой, издержки по которым и ударят по карманам покупателей жилья.Стоит отметить, что ранее о предстоящем росте цен на недвижимость в 2019 году предупреждал и Герман Греф — руководитель Сбербанка. Новые правила финансирования постройки жилых домов крупными компаниями вступают в законную силу, начиная с июля будущего года.