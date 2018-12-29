Мутко: В 2019 году цены на недвижимость неизбежно вырастут
Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что в 2019 году цены на недвижимость для граждан неизбежно вырастут. Это связано с запретом, который не позволяет строительным компаниям привлекать внесённые дольщиками средства к финансированию новых проектов.
Виталий Мутко, занимающийся на своей должности вопросами строительства и регионального развития, подтвердил, что в 2019 году цены на недвижимость неизбежно вырастут. Связано это в первую очередь с тем, что теперь застройщики не имеют права использовать уже полученные от покупателей средства для финансирования новых проектов. С одной стороны, отметил вице-премьер, это обезопасит самих дольщиков, деньги которых будут просто заморожены на специальных счетах, а получить их компания сможет лишь после официального введения новостройки в эксплуатацию, но с другой — строительные организации вынуждены будут брать кредиты с 8% ставкой, издержки по которым и ударят по карманам покупателей жилья.
Стоит отметить, что ранее о предстоящем росте цен на недвижимость в 2019 году предупреждал и Герман Греф — руководитель Сбербанка. Новые правила финансирования постройки жилых домов крупными компаниями вступают в законную силу, начиная с июля будущего года.
Виталий Мутко, занимающийся на своей должности вопросами строительства и регионального развития, подтвердил, что в 2019 году цены на недвижимость неизбежно вырастут. Связано это в первую очередь с тем, что теперь застройщики не имеют права использовать уже полученные от покупателей средства для финансирования новых проектов. С одной стороны, отметил вице-премьер, это обезопасит самих дольщиков, деньги которых будут просто заморожены на специальных счетах, а получить их компания сможет лишь после официального введения новостройки в эксплуатацию, но с другой — строительные организации вынуждены будут брать кредиты с 8% ставкой, издержки по которым и ударят по карманам покупателей жилья.
Стоит отметить, что ранее о предстоящем росте цен на недвижимость в 2019 году предупреждал и Герман Греф — руководитель Сбербанка. Новые правила финансирования постройки жилых домов крупными компаниями вступают в законную силу, начиная с июля будущего года.
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Добавил: Oksana Сегодня, 18:39