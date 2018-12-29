Ирена Понарошку в Instagram показала забавное семейное фото

Ирена Понарошку в октябре текущего года стала мамой второго сына Теодора и до сих пока не показывает его настоящее лицо публике. Не так давно она решила поделиться с подписчиками семейным фото с прогулки. На нем можно увидеть, как глава семейства держит на руках младшего наследника, а их лица совершенно одинаковы, и даже борода. Под постом она оставила шуточный комментарий: «Для тех, кто спрашивал, на кого похож малыш».Читатели блога Ирены Понарошку оценили юмор кумира и стали подыгрывать, мол, очень похожи, совсем одно лицо. А кто-то усмотрел различие очков и отметил, что это подозрительно.