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Ирена Понарошку в Instagram показала забавное семейное фото

Известная российская журналистка и блогер Ирена Понарошку в своем блоге Instagram показала забавный семейный снимок. Однако лицо младшего сына Теодора знаменитость закрыла «лицом» отца Александра Листа.
Ирена Понарошку в Instagram показала забавное семейное фото

Ирена Понарошку в октябре текущего года стала мамой второго сына Теодора и до сих пока не показывает его настоящее лицо публике. Не так давно она решила поделиться с подписчиками семейным фото с прогулки. На нем можно увидеть, как глава семейства держит на руках младшего наследника, а их лица совершенно одинаковы, и даже борода. Под постом она оставила шуточный комментарий: «Для тех, кто спрашивал, на кого похож малыш».

Читатели блога Ирены Понарошку оценили юмор кумира и стали подыгрывать, мол, очень похожи, совсем одно лицо. А кто-то усмотрел различие очков и отметил, что это подозрительно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:00

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