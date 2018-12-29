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Названы 5 главных минусов большой груди

Названы 5 главных минусов большой груди, заставляющих женщин испытывать дискомфорт. Объёмный бюст может сказываться не только на удобстве, но и серьёзно вредить здоровью.
Названы 5 главных минусов большой груди

Хотя ежегодно представительницы прекрасного пола тратят огромные суммы на операции по увеличению груди, хирургическое уменьшение молочных желёз также набирает свою популярность. В первую очередь объёмный бюст отражается на болях в спине, заставляя женщин сутулиться. Нагрузка на мышцы распространяется на плечи и шею, доставляя проблемы даже в молодом возрасте.

Кроме того, от веса желёз кожа склонна быстрее растягиваться, что нередко служит поводом для маммопластики. Непросто обладательницам роскошного декольте и кормить младенцев. Чтобы ребёнок смог взять грудь, его либо нужно в неё вдавливать, рискуя удушением, либо оттягивать сам бюст назад, что весьма неудобно для матери.

При беге, занятиях на тренажёрах женщины вынуждены носить утягивающее спортивное бельё. В противном случае большая грудь своим давлением причинит немало дискомфорта.

Во время сна телу время от времени хочется полежать на животе, однако особенности комплекции могут не дать это сделать. Наконец, некоторые женщины, снимая бюстгальтер, испытывают огромное облегчение, ведь он сильно сковывает крупный бюст, особенно в периоды овуляции или менструации.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:12

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