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Denso Corporation проведёт реорганизацию предприятия

Компания Denso Corporation, являющаяся крупнейшим поставщиком автомобильных компонентов, объявила, что с первого января будет проведена реорганизация. Будет усилено подразделение современных силовых установок, а также отделы, которые занимаются вопросом автоматизированного вождения, соединения с интернетом.

Denso Corporation проведёт реорганизацию предприятия


Denso заявила о создании в апреле будущего года два совместных предприятия. Речь идёт о J-QuAD Dynamics на территории Токио (170 человек штата и 50 000 000 иен капитала). Партнёрами предприятия являются JTEKT Corporation Denso и Advics (5%), Aisin Seiki (25%), Denso (65%). Задачей J-QuAD является разработка софта для обеспечения автономного удобного движения. Вторым предприятием является BluE Nexus Corporation в городе Андзё (двести человек штата и 50 000 000 иен капитала). Акции предприятия распределят поровну между компаниями Aisin Seiki, а также Denso.

Предприятие занимается разработкой, калибровкой и реализацией модулей привода, которые будут использоваться в электромобилях и заряжаемых гибридах.



 
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Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:36

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