Denso Corporation проведёт реорганизацию предприятия





Denso заявила о создании в апреле будущего года два совместных предприятия. Речь идёт о J-QuAD Dynamics на территории Токио (170 человек штата и 50 000 000 иен капитала). Партнёрами предприятия являются JTEKT Corporation Denso и Advics (5%), Aisin Seiki (25%), Denso (65%). Задачей J-QuAD является разработка софта для обеспечения автономного удобного движения. Вторым предприятием является BluE Nexus Corporation в городе Андзё (двести человек штата и 50 000 000 иен капитала). Акции предприятия распределят поровну между компаниями Aisin Seiki, а также Denso.Предприятие занимается разработкой, калибровкой и реализацией модулей привода, которые будут использоваться в электромобилях и заряжаемых гибридах.