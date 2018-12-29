Google запустит Windows 10 на ноутбуках Chromebook
Компания Google подготавливает среду для ноутбуков Chromebook, с помощью которой можно будет запускать OC Windows 10. Новинку могут представить в январе на CES 2019.
Для популяризации своей техники под управлением данной "операционкой", Google решила внедрить в ноутбуки и Windows 10. При запуске техники пользователь должен будет выбрать OC Chrome OS или Windows 10. В одно и то же время открывать две «операционки» запрещается. Установка Windows при этом станет доступной только на ноутбуках с минимум 4 Гб ОЗУ и 84 Гб ПЗУ. Желаемый процессор для полноценной работы техники Intel. В Google о вероятной установке десятой версии Windows на Chromebook ничего не сообщили, все остальные сведения касательно нововведения интернет-корпорация обещает представить на предстоящем форуме CES.
Между тем, с 1 января OC Windows 10 заметно увеличится в стоимости. Дело в том, что в РФ возрастет НДС на 20%, а не из-за якобы желания компании получать более высокие доходы, поэтому пользователям придется платить за лицензионный продукт больше, чем до этого. Соответственно подорожают иные разработки Microsoft.
Для популяризации своей техники под управлением данной "операционкой", Google решила внедрить в ноутбуки и Windows 10. При запуске техники пользователь должен будет выбрать OC Chrome OS или Windows 10. В одно и то же время открывать две «операционки» запрещается. Установка Windows при этом станет доступной только на ноутбуках с минимум 4 Гб ОЗУ и 84 Гб ПЗУ. Желаемый процессор для полноценной работы техники Intel. В Google о вероятной установке десятой версии Windows на Chromebook ничего не сообщили, все остальные сведения касательно нововведения интернет-корпорация обещает представить на предстоящем форуме CES.
Между тем, с 1 января OC Windows 10 заметно увеличится в стоимости. Дело в том, что в РФ возрастет НДС на 20%, а не из-за якобы желания компании получать более высокие доходы, поэтому пользователям придется платить за лицензионный продукт больше, чем до этого. Соответственно подорожают иные разработки Microsoft.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:00