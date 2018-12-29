АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.66 USD 69.52
Курс валют на 29.12.2018

Google запустит Windows 10 на ноутбуках Chromebook

Компания Google подготавливает среду для ноутбуков Chromebook, с помощью которой можно будет запускать OC Windows 10. Новинку могут представить в январе на CES 2019.
Google запустит Windows 10 на ноутбуках Chromebook

Для популяризации своей техники под управлением данной "операционкой", Google решила внедрить в ноутбуки и Windows 10. При запуске техники пользователь должен будет выбрать OC Chrome OS или Windows 10. В одно и то же время открывать две «операционки» запрещается. Установка Windows при этом станет доступной только на ноутбуках с минимум 4 Гб ОЗУ и 84 Гб ПЗУ. Желаемый процессор для полноценной работы техники Intel. В Google о вероятной установке десятой версии Windows на Chromebook ничего не сообщили, все остальные сведения касательно нововведения интернет-корпорация обещает представить на предстоящем форуме CES.

Между тем, с 1 января OC Windows 10 заметно увеличится в стоимости. Дело в том, что в РФ возрастет НДС на 20%, а не из-за якобы желания компании получать более высокие доходы, поэтому пользователям придется платить за лицензионный продукт больше, чем до этого. Соответственно подорожают иные разработки Microsoft.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путешественники назвали курорты, которые больше
Ольга Рапунцель через Instagram доказывает, что
Екатерина Климова в новогодней фотосессии
Поклонников Виктории Лопыревой восхитила
Названы 5 главных минусов большой груди
Ксения Бородина похвасталась в Instagram "осиной"
В Крыму к Новому году откроют космический
Андрей Черкасов трогательно поздравил Александру
Ученые: Парное молоко опасно для жизни
Denso Corporation проведёт реорганизацию
Звезда «Дома-2» Елена Баранова пообещала
Группа SEREBRO на японском языке поздравила
Анджелина Джоли выразила беспокойство о влиянии
Актёр Дмитрий Певцов обвинил ювелирный магазин в
Звезда "Такси" Сами Насери удивился реакции
Google запустит Windows 10 на ноутбуках Chromebook
Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора
NASA собрало учёных для поиска цивилизаций
«Связной» начал продавать восстановленные iPhone
Представлен ТОП-3 самых безопасных автомобилей
Ольга Орлова «втянула» Рапунцель и Дмитренко в
«Это был тяжелый год»: Семен Слепаков поздравил
Предсказания Эдгара Кейси для России на 2019 год
В Сети появились шпионские снимки обновленного
Ирина Пинчук пристрастилась к горячительным
Apple похвалила экран версии iPhone XR
Маргарита Ларченко приворожила Илью Яббарова
Ученые: Снижение объемов употребляемого алкоголя
Ольга Бузова показала в Instagram свой новый образ
Meizu выпустила в России бюджетный смартфон за 15
Просмотреть все новости