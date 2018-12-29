Google запустит Windows 10 на ноутбуках Chromebook





Для популяризации своей техники под управлением данной "операционкой", Google решила внедрить в ноутбуки и Windows 10. При запуске техники пользователь должен будет выбрать OC Chrome OS или Windows 10. В одно и то же время открывать две «операционки» запрещается. Установка Windows при этом станет доступной только на ноутбуках с минимум 4 Гб ОЗУ и 84 Гб ПЗУ. Желаемый процессор для полноценной работы техники Intel. В Google о вероятной установке десятой версии Windows на Chromebook ничего не сообщили, все остальные сведения касательно нововведения интернет-корпорация обещает представить на предстоящем форуме CES.Между тем, с 1 января OC Windows 10 заметно увеличится в стоимости. Дело в том, что в РФ возрастет НДС на 20%, а не из-за якобы желания компании получать более высокие доходы, поэтому пользователям придется платить за лицензионный продукт больше, чем до этого. Соответственно подорожают иные разработки Microsoft.