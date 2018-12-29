Предсказания Эдгара Кейси для России на 2019 год





Эдгар Кейси делал свои предсказания в особом состоянии транса, похожем на сон, за что и был назван «Спящим пророком». Большинство из его прогнозов не имеют определённой даты, поэтому их довольно сложно трактовать и «привязывать» к годам. Основное количество их расшифровывают уже по сбывшимся событиям, но некоторые, как прогноз для России на 2019 год, имеют конкретную дату и читаются вполне доступно.Судя по предсказаниям Кейси, 2019 год станет для России достаточно сложным, но страна преодолеет трудности и станет великой державой. Государства, не отвернувшиеся от неё и сохранившие дружеские отношения, будут процветать, и жить в полном достатке.Возможно, благополучию страны будет предшествовать революция, которая изменит видение мира и политические устои многих государств. Россия станет одним из самых безопасных мест проживания, её не коснутся последствия природной катастрофы и именно на её территории многие найдут «спасение и пристанище».Также возможно в будущем году ухудшение отношений с Соединёнными Штатами, но в дальнейшем всё постепенно будет меняться, и между двумя великими державами установятся вполне дружеские отношения во многих сферах. По словам Кейси, россиянам стоит ожидать и изменения климата, на Дальнем Востоке будут расти различные культуры типичные для юга, а среди деревьев будут не редки пальмы.