АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.66 USD 69.52
Курс валют на 29.12.2018

Предсказания Эдгара Кейси для России на 2019 год

Американский медиум и пророк Эдгар Кейси (1877-1945) оставил после себя богатое наследие – предсказания будущего для многих стран. В их числе есть и прогноз на 2019 год для России.

Предсказания Эдгара Кейси для России на 2019 год

Эдгар Кейси делал свои предсказания в особом состоянии транса, похожем на сон, за что и был назван «Спящим пророком». Большинство из его прогнозов не имеют определённой даты, поэтому их довольно сложно трактовать и «привязывать» к годам. Основное количество их расшифровывают уже по сбывшимся событиям, но некоторые, как прогноз для России на 2019 год, имеют конкретную дату и читаются вполне доступно.

Судя по предсказаниям Кейси, 2019 год станет для России достаточно сложным, но страна преодолеет трудности и станет великой державой. Государства, не отвернувшиеся от неё и сохранившие дружеские отношения, будут процветать, и жить в полном достатке.

Возможно, благополучию страны будет предшествовать революция, которая изменит видение мира и политические устои многих государств. Россия станет одним из самых безопасных мест проживания, её не коснутся последствия природной катастрофы и именно на её территории многие найдут «спасение и пристанище».


Также возможно в будущем году ухудшение отношений с Соединёнными Штатами, но в дальнейшем всё постепенно будет меняться, и между двумя великими державами установятся вполне дружеские отношения во многих сферах. По словам Кейси, россиянам стоит ожидать и изменения климата, на Дальнем Востоке будут расти различные культуры типичные для юга, а среди деревьев будут не редки пальмы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Google запустит Windows 10 на ноутбуках Chromebook
Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора
NASA собрало учёных для поиска цивилизаций
«Связной» начал продавать восстановленные iPhone
Представлен ТОП-3 самых безопасных автомобилей
Ольга Орлова «втянула» Рапунцель и Дмитренко в
«Это был тяжелый год»: Семен Слепаков поздравил
Предсказания Эдгара Кейси для России на 2019 год
В Сети появились шпионские снимки обновленного
Ирина Пинчук пристрастилась к горячительным
Apple похвалила экран версии iPhone XR
Маргарита Ларченко приворожила Илью Яббарова
Ученые: Снижение объемов употребляемого алкоголя
Ольга Бузова показала в Instagram свой новый образ
Meizu выпустила в России бюджетный смартфон за 15
Объем вулкана Анак-Кракатау после извержения стал
Юлия Барановская выложила снимок без макияжа
Гвинет Пэлтроу показала эффектное фото в белом
В Москве неизвестный в маске убил владельца
Супруга Павла Мамаева Алана Мамаева показала
Ученые из Японии создали технологию соединения
Инженеры создали батарею, принимающую любую форму
Звезда «Дома-2» Александра Шева заявила, что
Александр и Эмма Малинины показали экзотический
Разработанный создателем Android смартфон
Орлова и Бородина опять не позвали на свою
SAIC выпустит несколько версий схожего с «ГАЗель»
Максим Галкин показал подготовку Лизы и Гарри к
Алиану Устиненко наконец-то отпустили за Периметр
В Сети появились спецификации смартфона Samsung
Просмотреть все новости