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В Москве неизвестный в маске убил владельца компании "Мастер-Нефть"

В Москве неизвестный в медицинской маске зарезал владельца компании "Мастер-Нефть" Шалва Шляхова. Тело нашли в подъезде дома на улице Гарибальди.
В Москве неизвестный в маске убил владельца компании "Мастер-Нефть"

Примерно в час ночи 28 декабря было совершено убийство Шляхова, руководившего строительной компанией "Мастер-Нефть", ремонтирующей нефтяные скважины "Лукойла". Тело со множеством ран от ножа в обрасти головы и туловища лежало в лифтовом холле на юго-западе Москвы в жилом доме по Гарибальди. 61-летний бизнесмен погиб до того, как на место прибыла скорая помощь и полиция.

Следствию удалось выяснить, что на Шляхова напал неизвестный мужчина, закрывший лицо маской. Как передаёт Юлия Иванова из столичного следкома, правоохранители занимаются установлением личности нападчика. Для этого допрашивают возможных свидетелей преступления и проводят весь комплекс розыскных мероприятий.

Заведено уголовное дело по факту убийства. Отметим, что с 2010 года "Мастер-Нефть" ремонтирует скважины, принадлежащие компании "Лукойл", выступая главным её подрядчиком. Следствие проработает несколько версий расправы со Шляховым, однако подробности пока не разглашает.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:32

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