АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.66 USD 69.52
Курс валют на 29.12.2018

Супруга Павла Мамаева Алана Мамаева показала аккаунт любовницы своего мужа

Супруга знаменитого футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева в своем блоге Instagram опубликовала пост с семейным снимком и отметила, что собирается начать отношения со спортсменом сначала. Ранее она рассказывала, что муж ей изменял, и показала аккаунт предполагаемой любовницы супруга.

Супруга Павла Мамаева Алана Мамаева показала аккаунт любовницы своего мужа

На сегодняшний день Павел Мамаев сидит в СИЗО Бутырской тюрьмы, а его жена в Instagram решила сделать заявление об их примирении. Даже после многочисленных измен мужа она готова пойти на это. Под последним постом она написала так: «Как вы думаете, что сейчас вытворяет отвергнутая ночная бабочка? Правильно! Хочет рассказать правду. Я-то думала, там чистосердечное признание». Ниже в комментариях она стала переписываться с подписчицами и оставила ссылку на страничку девушки, которую называет любовницей своего мужа.

Читатели блога Мамаевой порекомендовали ей не реагировать на откровенные провокации и вести себя достойно. И грош цена той, которая стала встречаться с женатым мужчиной.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Meizu выпустила в России бюджетный смартфон за 15
Объем вулкана Анак-Кракатау после извержения стал
Юлия Барановская выложила снимок без макияжа
Гвинет Пэлтроу показала эффектное фото в белом
В Москве неизвестный в маске убил владельца
Супруга Павла Мамаева Алана Мамаева показала
Ученые из Японии создали технологию соединения
Кому улыбнётся Золотая Свинья: Самые удачливые
Инженеры создали батарею, принимающую любую форму
Звезда «Дома-2» Александра Шева заявила, что
Александр и Эмма Малинины показали экзотический
Разработанный создателем Android смартфон
Орлова и Бородина опять не позвали на свою
SAIC выпустит несколько версий схожего с «ГАЗель»
Максим Галкин показал подготовку Лизы и Гарри к
Алиану Устиненко наконец-то отпустили за Периметр
В Сети появились спецификации смартфона Samsung
Меланья Трамп удивила публику странным нарядом
Запуск спутника «Бион-М2» с мышами на борту
Специалисты «Росатома» создают уникальную
Жена Тарасова Анастасия Костенко впервые показала
Глафира Тарханова в «Судьбе человека» рассказала,
Гоша Куценко вышел на сцену с 4-летней дочерью
Экс-возлюбленная Ивана Жидкова объяснила причины
Родители Иосифа Оганесяна считают свадьбу сына
В Лондоне нашли подземный ледовый дом XVIII
Ученые собрались искать инопланетян с помощью
Ольга Рапунцель заявила Алиане Устиненко, что она
Ирина Шейк заявила, что ей уютно в мужских трусах
Vivo продемонстрировала очередной прототип
Просмотреть все новости