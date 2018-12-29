Супруга Павла Мамаева Алана Мамаева показала аккаунт любовницы своего мужа

На сегодняшний день Павел Мамаев сидит в СИЗО Бутырской тюрьмы, а его жена в Instagram решила сделать заявление об их примирении. Даже после многочисленных измен мужа она готова пойти на это. Под последним постом она написала так: «Как вы думаете, что сейчас вытворяет отвергнутая ночная бабочка? Правильно! Хочет рассказать правду. Я-то думала, там чистосердечное признание». Ниже в комментариях она стала переписываться с подписчицами и оставила ссылку на страничку девушки, которую называет любовницей своего мужа.Читатели блога Мамаевой порекомендовали ей не реагировать на откровенные провокации и вести себя достойно. И грош цена той, которая стала встречаться с женатым мужчиной.