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Meizu выпустила в России бюджетный смартфон за 15 990 рублей

В России стартовали продажи бюджетного игрового смартфона Meizu Note 8 по цене 15 990 рублей. В нем имеется едва заметная «челка» на экране, а также ряд других опций.
Meizu выпустила в России бюджетный смартфон за 15 990 рублей

За вышеуказанную сумму клиент получит аппарат в синем и черном цветах, вскоре появятся смартфоны в сиреневой и красной версии, розничная стоимость модели составляет 16 990 рублей. На задней стороне Meizu Note 8 имеется дактилоскопический сканер, гаджет получил железный корпус, IGZO-дисплей с 6-дюймовой диагональю, "фронталкой" на 8 Мп и основную на 12+5 Мп. Функционирует аппарат на чипе Snapdragon 632 с 4 Гб "оперативы", внедренной 64 Гб, емкость аккумулятора: 3600 мАч. В Meizu Note 8 установлена «операционка» Android 8.1 Oreo.

Также ныне можно приобрести другую новинку компании: Meizu X16. Смартфон белого цвета вышел 6 Гб оперативной памяти, экран AMOLED и фронтальную камеру на 20 Мп. Все это, а также объем батареи на 3100 мАч с опцией быстрой зарядки и OC Android 8.0 Oreo поможет юзерам наслаждаться пользованием модели.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:22

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