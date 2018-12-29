Meizu выпустила в России бюджетный смартфон за 15 990 рублей





За вышеуказанную сумму клиент получит аппарат в синем и черном цветах, вскоре появятся смартфоны в сиреневой и красной версии, розничная стоимость модели составляет 16 990 рублей. На задней стороне Meizu Note 8 имеется дактилоскопический сканер, гаджет получил железный корпус, IGZO-дисплей с 6-дюймовой диагональю, "фронталкой" на 8 Мп и основную на 12+5 Мп. Функционирует аппарат на чипе Snapdragon 632 с 4 Гб "оперативы", внедренной 64 Гб, емкость аккумулятора: 3600 мАч. В Meizu Note 8 установлена «операционка» Android 8.1 Oreo.Также ныне можно приобрести другую новинку компании: Meizu X16. Смартфон белого цвета вышел 6 Гб оперативной памяти, экран AMOLED и фронтальную камеру на 20 Мп. Все это, а также объем батареи на 3100 мАч с опцией быстрой зарядки и OC Android 8.0 Oreo поможет юзерам наслаждаться пользованием модели.