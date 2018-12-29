Ученые из Японии создали технологию соединения металла и полимеров





Научные сотрудники Университета Осаки изобрели технологию, которая заключается в обработке плазмой поверхности при высокой температуре. Механизм процесса ученые изучали на соединении меди, тефлона и PDMS. Исследователи провели сложную работу, создав на полимерах ряд групп, включая силанольную и карбонильную. Далее полимеры сжимали при нагревании, дабы смогла сформироваться прочная связь между работающими группами. Объединенные медь и полимеры они обработали плазмой, чтобы получить на поверхности PDMS, прежде оснащенной плазмой, силанольную группу, а также гидроксильную на меди. Полученные вещества подвергались термическому сжатию, после чего на их границах возникли связи кремния, кислорода и меди. Точно так же ученые нанесли тефлон и PDMS на сталь и стекло.Японские эксперты довольны проведенной работой. По их словам, отныне ученым не придется склеивать тефлон и полимеры с иными материалами, что заметно увеличит их дальнейшее использование в научных и врачебных целях.