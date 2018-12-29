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Орлова и Бородина опять не позвали на свою вечеринку Бузову

Ольга Орлова и Ксения Бородина продолжают игнорировать свою коллегу по съемочной площадке реалити-шоу «Дом-2» Ольгу Бузову.

О том, что у Бузовой и Бородиной довольно натянутые отношения, известно уже очень давно. Не единожды в социальных сетях появлялась информация, что Ольга и Ксения общаются только на работе, а вне Периметра буквально «ненавидят» друг друга, о чем даже рассказывали своим якобы близким знакомым.

Орлова и Бородина опять не позвали на свою вечеринку Бузову

Впрочем, еще два года назад Бузову и Бородину все-таки можно было вместе увидеть на различных вечеринках и днях рождениях. Сейчас же ситуация изменилась кардинально. Ксения как будто «обходит стороной» новоиспеченную артистку. По мнению интернет-пользователей, всему причиной является зависть.

Бородина всегда любила внимание поклонников, сейчас же большая часть телезрителей заинтересована не в ней, а в Бузовой, что, вполне возможно, очень расстраивает Ксюшу. Довольно странным является и то, что ведущая очень часто общается с Орловой, при этом напрочь забывая о том, что их коллегой является еще и Ольга.

Орлова и Бородина опять не позвали на свою вечеринку Бузову

Несколько часов назад Бородина разместила у себя на страничке в Instagram несколько новых Stories, в которых заявила, что сейчас находится на корпоративе. Многие подписчики ведущей обратили внимание на то, что на свою вечеринку Ксения и Орлова забыли пригласить Бузову.

«Бородина, может уже хватит ту несчастную Бузову игнорировать? Ну, разве она виновата в том, что куда известнее тебя?» - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:45

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