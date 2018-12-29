Меланья Трамп удивила публику странным нарядом "без штанов"





Меланья Трамп и ее супруг Дональд Трамп были сфотографированы, когда шли по территории авиабазы Эндрюс (морская авиация США). Многие пользователи Сети отметили, что супруг первой леди США не в состоянии купить ей хорошую и красивую одежду. И теперь ее образ похож на мифическое существо эльфа.Кто-то из фолловеров с юмором отнесся к данному снимку и подвел к мысли о том, что это Дональд Трамп ходит без штанов в то время, как его жена очень красивая женщина.