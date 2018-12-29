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Меланья Трамп удивила публику странным нарядом "без штанов"

В Сети многими пользователями обсуждается снимок, где президент Америки Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп идут по улице и держатся за руки. А на первой леди США надеты бежевого цвета кожаные штаны, которые на фоне темно-зеленого пальто создают иллюзию, что на ней их нет, пишет "Слово и Дело".
Меланья Трамп удивила публику странным нарядом "без штанов"

Меланья Трамп и ее супруг Дональд Трамп были сфотографированы, когда шли по территории авиабазы Эндрюс (морская авиация США). Многие пользователи Сети отметили, что супруг первой леди США не в состоянии купить ей хорошую и красивую одежду. И теперь ее образ похож на мифическое существо эльфа.

Кто-то из фолловеров с юмором отнесся к данному снимку и подвел к мысли о том, что это Дональд Трамп ходит без штанов в то время, как его жена очень красивая женщина.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:19

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