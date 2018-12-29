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Жена Тарасова Анастасия Костенко впервые показала дочь Милану крупным планом

Третья супруга известного российского футболиста Дмитрия Тарасова, модель из Сальска Анастасия Костенко порадовала поклонников новой фотографией своей 5-месячной дочери Миланы.

Почти две недели назад Тарасов и Костенко решили немного отдохнуть перед новогодними праздниками на Мальдивах, куда звездное семейство отправилось в компании своих родительниц и маленькой наследницы Миланы.

Жена Тарасова Анастасия Костенко впервые показала дочь Милану крупным планом

Находясь на острове, Дмитрий и Анастасия активно пользовались социальными сетями. Каждый день супруги публиковали у себя на страничках в Instagram по несколько новых фотографий и Stories, на которых демонстрировали интернет-пользователям, что их отдых проходит очень удачно.

И вот настала пора возвращаться в холодную столицу, где, по словам Костенко, им нужно срочно отправляться за подарками и украшать свою новогоднюю красавицу, то есть елку. Считанные часы назад Анастасия разметила в личном микроблоге свежий снимок, на котором она запечатлена со своей 5-месячной дочерью.

Жена Тарасова Анастасия Костенко впервые показала дочь Милану крупным планом

Нужно сказать, что модель впервые показала Милану крупным планом, что очень удивило ее поклонников, ведь многие до сих пор хорошо помнят, как жена Тарасова говорила о том, что боится «злых» взглядов недоброжелателей, которые могут навредить ее малышке.

Под свежей публикацией Костенко поспешила рассказать подписчикам, что нужно знать молодым мамочкам, которые планируют в ближайшее время отправиться в теплые края вместе со своими «ангелочками».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:11

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