Жена Тарасова Анастасия Костенко впервые показала дочь Милану крупным планом

Почти две недели назад Тарасов и Костенко решили немного отдохнуть перед новогодними праздниками на Мальдивах, куда звездное семейство отправилось в компании своих родительниц и маленькой наследницы Миланы.Находясь на острове, Дмитрий и Анастасия активно пользовались социальными сетями. Каждый день супруги публиковали у себя на страничках в Instagram по несколько новых фотографий и Stories, на которых демонстрировали интернет-пользователям, что их отдых проходит очень удачно.И вот настала пора возвращаться в холодную столицу, где, по словам Костенко, им нужно срочно отправляться за подарками и украшать свою новогоднюю красавицу, то есть елку. Считанные часы назад Анастасия разметила в личном микроблоге свежий снимок, на котором она запечатлена со своей 5-месячной дочерью.Нужно сказать, что модель впервые показала Милану крупным планом, что очень удивило ее поклонников, ведь многие до сих пор хорошо помнят, как жена Тарасова говорила о том, что боится «злых» взглядов недоброжелателей, которые могут навредить ее малышке.Под свежей публикацией Костенко поспешила рассказать подписчикам, что нужно знать молодым мамочкам, которые планируют в ближайшее время отправиться в теплые края вместе со своими «ангелочками».