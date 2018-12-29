Ирина Шейк заявила, что ей уютно в мужских трусах

Ирина Шейк одна из самых высокооплачиваемых супермоделей мира, ее буквально заваливают выгодными рекламными контрактами. Не так давно она решила поделиться с подписчиками в социальной сети Instagram интересным снимком. Она сидит на краешке дивана около окна и держит в руке стакан с кофе, а из одежды на ней мужские трикотажные трусы и белая футболка. Под постом она коротко написала: «Мне так уютно».Читатели блога Шейк засыпали ее комплиментами и подчеркнули, что на ней атрибут мужского гардероба смотрится очень красиво. А кто-то из мужчин отметил, что в его гардеробе имеется точно такое же нижнее белье.