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Ирина Шейк заявила, что ей уютно в мужских трусах

Знаменитая российская супермодель Ирина Шейк в своем блоге Instagram показала снимок в мужских белых трусах. Поклонники оценили образ кумира.
Ирина Шейк заявила, что ей уютно в мужских трусах

Ирина Шейк одна из самых высокооплачиваемых супермоделей мира, ее буквально заваливают выгодными рекламными контрактами. Не так давно она решила поделиться с подписчиками в социальной сети Instagram интересным снимком. Она сидит на краешке дивана около окна и держит в руке стакан с кофе, а из одежды на ней мужские трикотажные трусы и белая футболка. Под постом она коротко написала: «Мне так уютно».

Читатели блога Шейк засыпали ее комплиментами и подчеркнули, что на ней атрибут мужского гардероба смотрится очень красиво. А кто-то из мужчин отметил, что в его гардеробе имеется точно такое же нижнее белье.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:17

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