Звезда «Дома-2» Виктория Боня встала на защиту Харви Вайнштейна после обвинений в домогательстве
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня шокировала своих поклонников, заступившись за известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого не так давно обвинили в домогательстве.
Не секрет, что Боня уже примерно 7 лет живет в Лос-Анджелесе, где у 39-летней российской телезнаменитости есть очень много знакомых среди голливудских звезд.
Еще в начале 2018 года Боня заявила, что впервые увидев Харви Вайнштейна, подумала, что он «нездоров в психическом плане», ведь продюсер буквально накинулся на нее. И вот на днях Викторию пригласили на известное телешоу «Бар в большом городе», в котором звезда, наоборот, принялась вовсю заступаться за голливудскую знаменитость, отметив, что он явно не заставлял никого заниматься с ним сексом.
По словам Бони, Вайнштейн не является опасным человеком, как многие о нем отзываются. А те актрисы, которые заявляют, что продюсер домогался их, просто понимают, что подобные слова могут хорошо отразиться на их карьере. Виктория убеждена в том, что так называемые «жертвы» совсем скоро получат свое, несмотря на то, что продолжают изо всех сил пиариться на имени продюсера.
В шоу «Бар в большом городе» Виктория рассказала о первой встрече с Харви. Оказывается, что Вайнштейн в одной очень известной гостинице Лос-Анджелеса пригласил Боню в свой номер. Бывшая участница «Дома-2» отметила, что тогда ей не было страшно, ведь возле нее был ее друг. Когда же продюсер начал расстегивать перед ней рубашку, Вика заявила, что ей не нравятся мужчины.
Не секрет, что Боня уже примерно 7 лет живет в Лос-Анджелесе, где у 39-летней российской телезнаменитости есть очень много знакомых среди голливудских звезд.
Еще в начале 2018 года Боня заявила, что впервые увидев Харви Вайнштейна, подумала, что он «нездоров в психическом плане», ведь продюсер буквально накинулся на нее. И вот на днях Викторию пригласили на известное телешоу «Бар в большом городе», в котором звезда, наоборот, принялась вовсю заступаться за голливудскую знаменитость, отметив, что он явно не заставлял никого заниматься с ним сексом.
По словам Бони, Вайнштейн не является опасным человеком, как многие о нем отзываются. А те актрисы, которые заявляют, что продюсер домогался их, просто понимают, что подобные слова могут хорошо отразиться на их карьере. Виктория убеждена в том, что так называемые «жертвы» совсем скоро получат свое, несмотря на то, что продолжают изо всех сил пиариться на имени продюсера.
В шоу «Бар в большом городе» Виктория рассказала о первой встрече с Харви. Оказывается, что Вайнштейн в одной очень известной гостинице Лос-Анджелеса пригласил Боню в свой номер. Бывшая участница «Дома-2» отметила, что тогда ей не было страшно, ведь возле нее был ее друг. Когда же продюсер начал расстегивать перед ней рубашку, Вика заявила, что ей не нравятся мужчины.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:41