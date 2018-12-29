Звезда «Дома-2» Виктория Боня встала на защиту Харви Вайнштейна после обвинений в домогательстве





Не секрет, что Боня уже примерно 7 лет живет в Лос-Анджелесе, где у 39-летней российской телезнаменитости есть очень много знакомых среди голливудских звезд.Еще в начале 2018 года Боня заявила, что впервые увидев Харви Вайнштейна, подумала, что он «нездоров в психическом плане», ведь продюсер буквально накинулся на нее. И вот на днях Викторию пригласили на известное телешоу «Бар в большом городе», в котором звезда, наоборот, принялась вовсю заступаться за голливудскую знаменитость, отметив, что он явно не заставлял никого заниматься с ним сексом.По словам Бони, Вайнштейн не является опасным человеком, как многие о нем отзываются. А те актрисы, которые заявляют, что продюсер домогался их, просто понимают, что подобные слова могут хорошо отразиться на их карьере. Виктория убеждена в том, что так называемые «жертвы» совсем скоро получат свое, несмотря на то, что продолжают изо всех сил пиариться на имени продюсера.В шоу «Бар в большом городе» Виктория рассказала о первой встрече с Харви. Оказывается, что Вайнштейн в одной очень известной гостинице Лос-Анджелеса пригласил Боню в свой номер. Бывшая участница «Дома-2» отметила, что тогда ей не было страшно, ведь возле нее был ее друг. Когда же продюсер начал расстегивать перед ней рубашку, Вика заявила, что ей не нравятся мужчины.