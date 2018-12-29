Названы автомобили, которые не будут выпускаться после 2018 года
В уходящем 2018 году компании перестали выпускать ряд автомобилей, продававшихся на рынке много лет. Среди причин аналитики указали, в частности, низкий спрос на них.
LADA Priora, один из наиболее узнаваемых транспортных средств «АвтоВАЗа», не производится с середины этого года. Автомобиль выпускали на рынок больше 10 лет, а его тираж перевалил за миллион экземпляров. Помимо этой модели в 2018 году перестали выходить и иные машины, в частности Nissan Almera. Причиной этому является незначительный спрос.
Понемногу теряют позиции и минивэны. В основном, из-за разнообразия кроссоверов и их доступности. По этой причине покупатели больше вряд ли когда-нибудь увидят такие модели, как Chevrolet Orlando и Mazda 5.
LADA Priora, один из наиболее узнаваемых транспортных средств «АвтоВАЗа», не производится с середины этого года. Автомобиль выпускали на рынок больше 10 лет, а его тираж перевалил за миллион экземпляров. Помимо этой модели в 2018 году перестали выходить и иные машины, в частности Nissan Almera. Причиной этому является незначительный спрос.
Понемногу теряют позиции и минивэны. В основном, из-за разнообразия кроссоверов и их доступности. По этой причине покупатели больше вряд ли когда-нибудь увидят такие модели, как Chevrolet Orlando и Mazda 5.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:38