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Названы автомобили, которые не будут выпускаться после 2018 года

В уходящем 2018 году компании перестали выпускать ряд автомобилей, продававшихся на рынке много лет. Среди причин аналитики указали, в частности, низкий спрос на них.
Названы автомобили, которые не будут выпускаться после 2018 года

LADA Priora, один из наиболее узнаваемых транспортных средств «АвтоВАЗа», не производится с середины этого года. Автомобиль выпускали на рынок больше 10 лет, а его тираж перевалил за миллион экземпляров. Помимо этой модели в 2018 году перестали выходить и иные машины, в частности Nissan Almera. Причиной этому является незначительный спрос.

Понемногу теряют позиции и минивэны. В основном, из-за разнообразия кроссоверов и их доступности. По этой причине покупатели больше вряд ли когда-нибудь увидят такие модели, как Chevrolet Orlando и Mazda 5.



 
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Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:38

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