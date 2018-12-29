Лена Третьякова из группы «Ранетки» выходит замуж





Знаменитость не стала распространяться, кто ее избранник. По словам Третьяковой, она долгое время не могла выбрать себе кольцо. Лена комплексовала, что такое красивое кольцо в итоге не подойдёт девушке, которая выбирает отсутствие макияжа, максимальное удобство, а также комфорт. Но всё таки Третьякова решила остановить свой выбор на украшении, которое она продемонстрировала в Сети.Тридцатилетняя звезда отметила, что не является идеальной, однако она при этом очень счастлива. По словам Лены Третьяковой, у неё имеется настоящая любовь, здоровые родители и родные, очень хорошее окружение, а также бесконечная вера в настоящее чудо.