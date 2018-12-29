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В Соединённых Штатах продают авто ЛуАЗ-969M

В Соединённых Штатах на продажу выставили ЛуАЗ-969M. Данному транспортному средству уже 27 лет.

В Соединённых Штатах продают авто ЛуАЗ-969M


Российский внедорожник полностью исправен. Американец за данную модель хочет получить $9 000 (625 000 руб.). Авто находится на территории Северной Каролины. Скорее всего, транспортным средством пользовались очень мало. Дело в том, что пробег авто составляет не более 23 000 км. Транспортное средство оснащается 1.2-литровым 4-цилиндровым силовым агрегатом. Двигатель способен генерировать 50 лошадиных сил.

Силовая установка функционирует совместно с четырёхступенчатой механикой. Для Соединённых Штатов данная версия является очень редкой.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00

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