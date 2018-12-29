Ученые: В ледниках Антарктиды обнаружены следы древней солнечной мегавспышки





Эксперты отметили, что отложения бериллия-10 возникли из-за нестабильности ядра элемента, образованного на планете после столкновения космических лучей с атомами кислорода в атмосфере. Здесь был зафиксирован 50% скачок содержания вещества, но также ученые не исключают, что данные колебания могут быть связаны с геологическими процессами.Вот только вместе с данным элементом во льдах должны были находиться ионы натрия, которых не оказалось. Потому специалисты не сомневаются, что открытие пролило свет на древнее событие, а также подтвердило теорию о всплесках активности Солнца, после которых происходят негативные события на Земле.