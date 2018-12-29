Ученые: В ледниках Антарктиды обнаружены следы древней солнечной мегавспышки
Группа японских ученых из Университета Нагои обнаружила в ледниках Антарктиды следы древней солнечной мегавспышки. Данное событие произошло в 994 году нашей эры, но частицы радиоактивных изотопов до сих пор сохранились в этом уголке мира.
Эксперты отметили, что отложения бериллия-10 возникли из-за нестабильности ядра элемента, образованного на планете после столкновения космических лучей с атомами кислорода в атмосфере. Здесь был зафиксирован 50% скачок содержания вещества, но также ученые не исключают, что данные колебания могут быть связаны с геологическими процессами.
Вот только вместе с данным элементом во льдах должны были находиться ионы натрия, которых не оказалось. Потому специалисты не сомневаются, что открытие пролило свет на древнее событие, а также подтвердило теорию о всплесках активности Солнца, после которых происходят негативные события на Земле.
Эксперты отметили, что отложения бериллия-10 возникли из-за нестабильности ядра элемента, образованного на планете после столкновения космических лучей с атомами кислорода в атмосфере. Здесь был зафиксирован 50% скачок содержания вещества, но также ученые не исключают, что данные колебания могут быть связаны с геологическими процессами.
Вот только вместе с данным элементом во льдах должны были находиться ионы натрия, которых не оказалось. Потому специалисты не сомневаются, что открытие пролило свет на древнее событие, а также подтвердило теорию о всплесках активности Солнца, после которых происходят негативные события на Земле.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00