Ксения Собчак показала трогательное фото сына Платона с бабушкой Людмилой Нарусовой

«Мама очень любит покритиковать меня при муже, любит что-то прокомментировать… Я никогда не слышала похвалы. Я не хочу, чтобы у меня с сыном было так же. Я бы хотела научиться отпускать, не критиковать, принимать его таким, какой он есть, независимо от того, нравится мне это или нет», - говорила Собчак.





С тех пор в жизни теледивы много чего поменялось. Она признала, что начала наконец-то понимать женщин, которые души не чают в своих чадах, так как и сама ни дня не может прожить без мысли о сыне.Кроме того, на своей странице в социальной сети Instagram Ксения начала публиковать семейные кадры с Платоном, а именно так мальчика решили назвать его родители, и трогательно комментировать их.Так, к примеру, на днях Собчак поделилась с подписчиками очередной фотографией ребенка, на которой он запечатлен на руках у своей бабушки Людмилы Нарусовой.Стоит отметить, что отношения Ксении с матерью нельзя назвать идеальными. Звезда не раз в своих интервью признавалась, что они часто ругаются с мамой, поскольку во многом друг с другом не согласны.А недавно теледива и вовсе сообщила, что все детство страдала от критики родительницы и даже теперь, когда она сама имеет собственную семью, ей все равно приходится выслушивать негативные комментарии от матери в свой адрес.