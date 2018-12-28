АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 78.39 USD 68.88
Курс валют на 28.12.2018

Ксения Собчак показала трогательное фото сына Платона с бабушкой Людмилой Нарусовой

Ни для кого не секрет, что чуть больше двух лет назад бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2», а ныне одна из самых популярных медиаперсон Ксения Собчак, которая позиционировала себя как «чайлдфри» и негативно высказывалась о детях, впервые стала мамой.

С тех пор в жизни теледивы много чего поменялось. Она признала, что начала наконец-то понимать женщин, которые души не чают в своих чадах, так как и сама ни дня не может прожить без мысли о сыне.

Ксения Собчак показала трогательное фото сына Платона с бабушкой Людмилой Нарусовой

Кроме того, на своей странице в социальной сети Instagram Ксения начала публиковать семейные кадры с Платоном, а именно так мальчика решили назвать его родители, и трогательно комментировать их.

Так, к примеру, на днях Собчак поделилась с подписчиками очередной фотографией ребенка, на которой он запечатлен на руках у своей бабушки Людмилы Нарусовой.

Ксения Собчак показала трогательное фото сына Платона с бабушкой Людмилой Нарусовой

Стоит отметить, что отношения Ксении с матерью нельзя назвать идеальными. Звезда не раз в своих интервью признавалась, что они часто ругаются с мамой, поскольку во многом друг с другом не согласны.

А недавно теледива и вовсе сообщила, что все детство страдала от критики родительницы и даже теперь, когда она сама имеет собственную семью, ей все равно приходится выслушивать негативные комментарии от матери в свой адрес.

Ксения Собчак показала трогательное фото сына Платона с бабушкой Людмилой Нарусовой

«Мама очень любит покритиковать меня при муже, любит что-то прокомментировать… Я никогда не слышала похвалы. Я не хочу, чтобы у меня с сыном было так же. Я бы хотела научиться отпускать, не критиковать, принимать его таким, какой он есть, независимо от того, нравится мне это или нет», - говорила Собчак.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фото загадочного “дракона” в космосе является
Татьяна Навка гордится успехами своей наследницы
Екатерина Варнава рассказала в Instagram о своем
Ведущие «Дома-2» решили забрать у Милены
Наследница Витаса Алла серьезно занимается
Ксения Собчак показала трогательное фото сына
Верховный суд России обязал курящих жильцов
В Московском кредитном банке запущен сервис
Алена Водонаева показала в Instagram, что ее
Венсан Кассель и его молодая супруга Тина Кунаки
В Нью-Йорке после взрыва на трансформаторной
Екатерина Колисниченко поддержала Романа Капаклы
Звезда «Дома-2» Владимир Гаути заявил, что
Наташа Королева показала в Instagram, как
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко накопили на
Татьяна Терешина поздравила маленькую дочь в
В США представлен спасающий от передозировки
На Первом канале покажут масштабный
СМИ нашли сходство в стиле одежды Меган Маркл и
Супруга Стаса Михайлова Инна пришла на балет
В России создали новые современные очки 3D для
Звезда «Дома-2» Валерий Блюменкранц дал несколько
Игорь Корнелюк рассказал о похудении и правильном
Мария Максакова похвасталась оказанным ей
Певец Султан Ураган рассказал журналистам о своем
Анастасию Ивлеву втянули в скандал с мошенниками
Промсвязьбанк подвел итоги акции «Бизнес-шопинг»
Instagram Ксении Бородиной перешагнул отметку в
Ученые предложили переработать новогодние ёлки
Розалия Райсон рассказала подписчикам правду о
Просмотреть все новости