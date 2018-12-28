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В Московском кредитном банке запущен сервис платежей для погашения кредитов

Клиенты Московского кредитного банка уже с 28 декабря получат возможность вносить ежемесячные платежи по кредитам посредством сервиса “МКБ Платежи”. Для этого можно использовать карту любого действующего в России банка.

Через “МКБ Платежи” у клиентов после авторизации по номеру карты открывалась возможность проведения операций, предполагающих перевод средств. Однако ранее деньги пересылались только между картами, а теперь, после важного обновления, программа поможет погасить ежемесячный платеж, чья сумма предусмотрена условиями кредита.
В Московском кредитном банке запущен сервис платежей для погашения кредитов

Прокомментировать новшество успел и Алексей Курзяков, представляющий руководство МКБ. Он убежден, что из года в год популярность кредитных продуктов только увеличивается. На фоне этого в банке намереваются активно развивать свои сервисы, чтобы сделать для клиентов процедуру погашения кредита удобной. В частности, не исключена реализация в “МКБ Платежи” функции частичного или же досрочного полного погашения задолженности.

Желающие ознакомиться с сервисом МКБ граждане могут перейти по предоставленной ссылке https://pay.mkb.ru/. Коммерческая кредитная организация МКБ является собственностью предпринимателя Романа Авдеева. Также она присутствует в рейтинге значимых банков, составленном ЦБ России.



 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 20:10

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