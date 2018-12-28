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Ирина Дубцова повеселилась с подругами на предновогоднем «девичнике»

Популярная российская певица Ирина Дубцова в своём Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками видео с предновогоднего «девичника» с подругами, на котором вместо бокалов они «чокаются» тестами на беременность. Поклонники певицы в комментариях отмечают, судя по кадрам ни одна из девушек в этом году не ожидает «пополнения».

Ирина Дубцова повеселилась с подругами на предновогоднем «девичнике»

36-летняя Ирина Дубцова сейчас одинока и воспитывает 12-летнего сына Артёма от брака с солистом группы «Plazma» Романом Черницыным. Союз двух звёзд распался после четырёх лет. Затем звезда около двух лет встречалась с бизнесменом Тиграном Мальянцом, потом с DJ Леонидом Руденко.

Сейчас о романтических связях певицы ничего не известно, она успешно занимается своей карьерой, а всё свободное время посвящает подрастающему сыну. В одном из интервью Дубцова признавалась, ей сложно найти мужчину, которого она не будет подавлять своим характером. Временные связи она не приемлет, а достаточно сильного человека пока не встретила, но не оставляет надежд и надеется на лучшее.

Недавно певица вышла с подругами в ресторан, где и устроили весёлую вечеринку «с шампанским, имбирными пирогами, чаем и тестами на беременность». Небольшим видео она поделилась с поклонниками в соцсети. Фолловеры не оставили пост кумира без внимания, за несколько часов оставив под ним больше ста тысяч лайков и множество комментариев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Вчера, 23:00

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