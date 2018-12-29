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В Сети опубликовали официальные фото Toyota Supra новой генерации

Официальные фотографии новой модификации Toyota Supra опубликовали в Сети. Дизайн современного купе обладает значительным сходством с концепт-каром версии FT-1, показанным ещё в 2014 году.

В Сети опубликовали официальные фото Toyota Supra новой генерации


Товарную модель не стали наделять рельефным капотом со специальным прозрачным окошком, боковыми зеркалами на специальных тонких ножках, довольно узкой головной оптикой. Из снимков видно, что модель Supra новой генерации получила темные стойки, крышу типа double-bubble, «крылышки», расположенные на корме, а также боковых накладках, специальный передний сплиттер с винглетами, надёжные корпуса боковых зеркал.
Новинку построили на платформе BMW Z4 шестой генерации. Транспортное средство получит двухлитровый силовой агрегат BMW (индекс B48D). Заказы на версию Toyota Supra начали принимать в начале октября. Девятьсот транспортных средств являются доступными для бронирования.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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