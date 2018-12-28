Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко накопили на квартиру в Москве

«Вы начнёте писать какие они проектные и тд и тп, поэтому скажу сразу - на проекте по-другому вы не задержитесь. Пары, у которых есть любовь и высокие чувства, они либо сразу уходят, либо живут по правилам проекта, третьего, увы, не дано...», - объяснила Роза.

«На проекте действует некая «система» - либо все гасят пару, либо пара идёт против всех. Всегда должны быть какие-то темы, это актуально для зрителя, и если темы только позитивные, интерес пропадает. С экрана мы видим лишь образы, обсуждаем искусственные темы», - также подчеркнула экс-звезда.





Девушка знала, что многие ждут от нее каких-нибудь громких разоблачений, поэтому сразу предупредила, что ничего плохого в адрес супругов они из ее уст не услышат, поскольку она их очень уважает.Как человек, который жил в периметре и пытался построить там отношения, который на своей шкуре прочувствовал, как это сложно, а порой даже невозможно, она отдает огромный респект тем парам, что остаются вместе и любят друг друга, несмотря ни на что. А Оля с Димой прошли через ад и даже сейчас различные провокации не покидают стен их дома.Она подтвердила, что у четы Дмитренко зарплата по 150 тысяч рублей, однако подчеркнула, что всю ее они откладывают на квартиру в Москве, поскольку понимают, что за воротами телестройки им на жилье копить придется очень долго, так как никто таких денег им платить не будет.Но Райсон заявила, что не стоит думать, что все Оле и Диме достается без особых усилий. Их пару постоянно обсуждают, провоцируют на конфликты с родственниками и коллективом, словом, не дают спокойно жить, как живут другие ребята.По ее словам, Рапунцель неоднократно собирались уходить с «Дома-2», но всегда оставались, поскольку понимали, что им необходимо где-то жить в Москве, а особенно остро для них встал квартирный вопрос после появления на свет малышки, поэтому они все терпят и копят.А если верить редакторам домовского журнала, то возлюбленные уже собрали необходимую сумму для приобретения недвижимости в столице. Поэтому многие зрители уже затаили дыхание в ожидании новости о том, что Оля и Дима наконец-то покинули телестройку.