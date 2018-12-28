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Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко накопили на квартиру в Москве

Бывшая участница «Дома-2» Розалия Райсон продолжает раскрывать скандальные тайны телепроекта и его героев. И на этот раз она решила порадовать своих подписчиков в социальной сети Instagram историей о семье Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко.

Девушка знала, что многие ждут от нее каких-нибудь громких разоблачений, поэтому сразу предупредила, что ничего плохого в адрес супругов они из ее уст не услышат, поскольку она их очень уважает.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко накопили на квартиру в Москве

Как человек, который жил в периметре и пытался построить там отношения, который на своей шкуре прочувствовал, как это сложно, а порой даже невозможно, она отдает огромный респект тем парам, что остаются вместе и любят друг друга, несмотря ни на что. А Оля с Димой прошли через ад и даже сейчас различные провокации не покидают стен их дома.

«Вы начнёте писать какие они проектные и тд и тп, поэтому скажу сразу - на проекте по-другому вы не задержитесь. Пары, у которых есть любовь и высокие чувства, они либо сразу уходят, либо живут по правилам проекта, третьего, увы, не дано...», - объяснила Роза.

Она подтвердила, что у четы Дмитренко зарплата по 150 тысяч рублей, однако подчеркнула, что всю ее они откладывают на квартиру в Москве, поскольку понимают, что за воротами телестройки им на жилье копить придется очень долго, так как никто таких денег им платить не будет.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко накопили на квартиру в Москве

Но Райсон заявила, что не стоит думать, что все Оле и Диме достается без особых усилий. Их пару постоянно обсуждают, провоцируют на конфликты с родственниками и коллективом, словом, не дают спокойно жить, как живут другие ребята.

«На проекте действует некая «система» - либо все гасят пару, либо пара идёт против всех. Всегда должны быть какие-то темы, это актуально для зрителя, и если темы только позитивные, интерес пропадает. С экрана мы видим лишь образы, обсуждаем искусственные темы», - также подчеркнула экс-звезда.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко накопили на квартиру в Москве

По ее словам, Рапунцель неоднократно собирались уходить с «Дома-2», но всегда оставались, поскольку понимали, что им необходимо где-то жить в Москве, а особенно остро для них встал квартирный вопрос после появления на свет малышки, поэтому они все терпят и копят.

А если верить редакторам домовского журнала, то возлюбленные уже собрали необходимую сумму для приобретения недвижимости в столице. Поэтому многие зрители уже затаили дыхание в ожидании новости о том, что Оля и Дима наконец-то покинули телестройку.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:27

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