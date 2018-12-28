Венсан Кассель и его молодая супруга Тина Кунаки скоро станут родителями
Знаменитый французский киноактер Венсан Кассель и его молодая супруга Тина Кунаки ждут ребенка. Журналисты зарубежных изданий сфотографировали пару во время прогулки по столице Франции. На снимках виден круглый живот модели.
Из близкого окружения семьи стало известно, что Тина Кунаки находится на 6 месяце беременности и уже совсем скоро сделает Венсана Касселя отцом. Однако пара не спешит комментировать данную информацию.
Кассель и Кунаки поженились в последнем месяце 2018 года, и уже тогда заявили о намерении работать над пополнением в семье. Напомним, что актер был женат на легендарной французской актрисе Монике Беллучи, которая подарила бывшему супругу двух дочерей: Леони (8 лет) и Деву (14 лет). Пара развелась в 2013 году, сохранив теплые и дружеские отношения.
Из близкого окружения семьи стало известно, что Тина Кунаки находится на 6 месяце беременности и уже совсем скоро сделает Венсана Касселя отцом. Однако пара не спешит комментировать данную информацию.
Кассель и Кунаки поженились в последнем месяце 2018 года, и уже тогда заявили о намерении работать над пополнением в семье. Напомним, что актер был женат на легендарной французской актрисе Монике Беллучи, которая подарила бывшему супругу двух дочерей: Леони (8 лет) и Деву (14 лет). Пара развелась в 2013 году, сохранив теплые и дружеские отношения.