Венсан Кассель и его молодая супруга Тина Кунаки скоро станут родителями



Из близкого окружения семьи стало известно, что Тина Кунаки находится на 6 месяце беременности и уже совсем скоро сделает Венсана Касселя отцом. Однако пара не спешит комментировать данную информацию.

Из близкого окружения семьи стало известно, что Тина Кунаки находится на 6 месяце беременности и уже совсем скоро сделает Венсана Касселя отцом. Однако пара не спешит комментировать данную информацию.





Кассель и Кунаки поженились в последнем месяце 2018 года, и уже тогда заявили о намерении работать над пополнением в семье. Напомним, что актер был женат на легендарной французской актрисе Монике Беллучи, которая подарила бывшему супругу двух дочерей: Леони (8 лет) и Деву (14 лет). Пара развелась в 2013 году, сохранив теплые и дружеские отношения.