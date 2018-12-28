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Венсан Кассель и его молодая супруга Тина Кунаки скоро станут родителями

Знаменитый французский киноактер Венсан Кассель и его молодая супруга Тина Кунаки ждут ребенка. Журналисты зарубежных изданий сфотографировали пару во время прогулки по столице Франции. На снимках виден круглый живот модели.
Венсан Кассель и его молодая супруга Тина Кунаки скоро станут родителями
Из близкого окружения семьи стало известно, что Тина Кунаки находится на 6 месяце беременности и уже совсем скоро сделает Венсана Касселя отцом. Однако пара не спешит комментировать данную информацию.
Венсан Кассель и его молодая супруга Тина Кунаки скоро станут родителями

Кассель и Кунаки поженились в последнем месяце 2018 года, и уже тогда заявили о намерении работать над пополнением в семье. Напомним, что актер был женат на легендарной французской актрисе Монике Беллучи, которая подарила бывшему супругу двух дочерей: Леони (8 лет) и Деву (14 лет). Пара развелась в 2013 году, сохранив теплые и дружеские отношения.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:00

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