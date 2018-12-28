Фото загадочного “дракона” в космосе является доказательством существования внеземной жизни - Ученые





Профессор Милтон Уэйнрайт и его научная команда из Университета Шеффилда обнаружили удивительный организм, напоминающий дракона. Эксперты уверены: существо состоит из кислорода и углерода, являющихся строительными блоками любой формы жизни.Представители мира науки предполагают, что загадочный "дракон" появился именно во Вселенной. Чтобы подтвердить эту гипотезу профессор решил отправить воздушные шары для сбора частиц из космоса в стратосферу на 27 км над атмосферой Земли. Как выяснилось, это доказало не только существование внеземных существ, но и то, что они могут попадать на Землю.Милтон Уэйнрайт отметил, что организм, запечатленный в кадре, является структурой, известной как "драконья частица". Это не частица вулканической или космической пыли, а биологический объект. Однако эксперты пока не могут точно сказать, представляет ли "дракон" из себя одно целое, или же состоит из отдельных микробов.