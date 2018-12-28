Фото загадочного “дракона” в космосе является доказательством существования внеземной жизни - Ученые
Фото загадочного “дракона” в космосе является доказательством существования внеземной жизни. Такой неожиданный вывод сделали ученые после очередного исследования.
Профессор Милтон Уэйнрайт и его научная команда из Университета Шеффилда обнаружили удивительный организм, напоминающий дракона. Эксперты уверены: существо состоит из кислорода и углерода, являющихся строительными блоками любой формы жизни.
Представители мира науки предполагают, что загадочный "дракон" появился именно во Вселенной. Чтобы подтвердить эту гипотезу профессор решил отправить воздушные шары для сбора частиц из космоса в стратосферу на 27 км над атмосферой Земли. Как выяснилось, это доказало не только существование внеземных существ, но и то, что они могут попадать на Землю.
Милтон Уэйнрайт отметил, что организм, запечатленный в кадре, является структурой, известной как "драконья частица". Это не частица вулканической или космической пыли, а биологический объект. Однако эксперты пока не могут точно сказать, представляет ли "дракон" из себя одно целое, или же состоит из отдельных микробов.
Профессор Милтон Уэйнрайт и его научная команда из Университета Шеффилда обнаружили удивительный организм, напоминающий дракона. Эксперты уверены: существо состоит из кислорода и углерода, являющихся строительными блоками любой формы жизни.
Представители мира науки предполагают, что загадочный "дракон" появился именно во Вселенной. Чтобы подтвердить эту гипотезу профессор решил отправить воздушные шары для сбора частиц из космоса в стратосферу на 27 км над атмосферой Земли. Как выяснилось, это доказало не только существование внеземных существ, но и то, что они могут попадать на Землю.
Милтон Уэйнрайт отметил, что организм, запечатленный в кадре, является структурой, известной как "драконья частица". Это не частица вулканической или космической пыли, а биологический объект. Однако эксперты пока не могут точно сказать, представляет ли "дракон" из себя одно целое, или же состоит из отдельных микробов.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:00