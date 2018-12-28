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На Первом канале покажут масштабный российско-турецкий сериал «Султан моего сердца»

На Первом канале уже 8 января стартует премьера турецкого сериала «Султан моего сердца». По сюжету история описывает события 19 века в столице Турции (Стамбуле). Для съемок драмы, где главный герой влюбляется в простушку, сшили около 80 000 костюмов, а декорации заняли место на 20 Га.
На Первом канале покажут масштабный российско-турецкий сериал «Султан моего сердца»

Как отмечают представители компании «Киностудия КИТ», данный российско-турецкий проект является одним из самых первых, который имеет такие масштабы. Сюжет учитывает интересы почти всех зрителей, начиная от любовной драмы и заканчивая интригами, которые плетут жители султанского дворца. Однако главная линия проходит через взаимоотношения султана Махмуда II и дочери посла Российской империи Анны. Влюбившись в нее султан, предлагает ей работать преподавателем для его наследников. Перспектива жить в гареме не обрадовала девушку, но ее отца могли убить, если она не согласится шпионить за правителем. В итоге Анна остается во дворце.

Главных героев сыграли российская актриса Александра Никифорова и турецкий актер Али Эрсан Дура. Что касается подбора актрис на роль Анны, то здесь было обязательным условием знание староосманского языка. На нем говорили в 19 веке на территории Турции. Никифорова призналась, что более двух месяцев она учила турецкий, а каждый день перед съемками разобрать каждый эпизод и проговорить каждую фразу ей помогал педагог.



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:00

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