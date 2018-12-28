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Instagram Ксении Бородиной перешагнул отметку в 12 млн подписчиков

Ведущая скандальной телестройки "Дом-2" Ксения Бородина не только зарабатывает на телевидении. Хороший доход ей приносят социальные сети.

Сегодня девушка празднует свою, пусть и небольшую, но победу – количество подписчиков её аккаунта Instagram перевалило за 12 миллионов.

Instagram Ксении Бородиной перешагнул отметку в 12 млн подписчиков

Надо думать, что это весьма приятный подарок для Ксюши на Новый год.

И ведь профиль у Бородиной довольно интересен. Многочисленные подписчики с удовольствием рассматривают фэшн-фото, узнают новости о ее многочисленной семье и смеются над весёлыми роликами с детьми и мужем Курбаном Омаровым.

Instagram Ксении Бородиной перешагнул отметку в 12 млн подписчиков

Ну, а младшая дочка Тея – настоящая и безоговорочная звезда маминого аккаунта.

Ольгу Бузову Ксения ещё не успела догнать, но она говорит, что не преследуют такую цель. Ведь для неё намного важнее иметь обратную связь с подписчиками, которые искренне интересуются жизнью семьи ведущей "Дома-2".

Фанаты уже поздравили девушку и пожелали дальнейшего роста её профиля.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:49

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