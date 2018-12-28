Instagram Ксении Бородиной перешагнул отметку в 12 млн подписчиков

Сегодня девушка празднует свою, пусть и небольшую, но победу – количество подписчиков её аккаунта Instagram перевалило за 12 миллионов.Надо думать, что это весьма приятный подарок для Ксюши на Новый год.И ведь профиль у Бородиной довольно интересен. Многочисленные подписчики с удовольствием рассматривают фэшн-фото, узнают новости о ее многочисленной семье и смеются над весёлыми роликами с детьми и мужем Курбаном Омаровым.Ну, а младшая дочка Тея – настоящая и безоговорочная звезда маминого аккаунта.Ольгу Бузову Ксения ещё не успела догнать, но она говорит, что не преследуют такую цель. Ведь для неё намного важнее иметь обратную связь с подписчиками, которые искренне интересуются жизнью семьи ведущей "Дома-2".Фанаты уже поздравили девушку и пожелали дальнейшего роста её профиля.