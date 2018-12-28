Промсвязьбанк подвел итоги акции «Бизнес-шопинг»





Победители акции получили действительно ценные призы. Так, "Мапро" стали счастливыми обладателями сертификата на авиаперелет на сумму 162,5 тысячи рублей. Московская компания ООО «Оргдокумент» получила сертификат на 130 тысяч рублей для покупки в магазине Ozon.ru, а ростовская ООО «Компания Айти инженеринг» получила сертификат на тим-билдинг на 97,5 тысяч рублей. Стоит отметить, что на протяжении трех месяцев Промсвязьбанк подводил промежуточные итоги конкурса и постоянно награждал представителей малого и среднего бизнеса. Огромное количество клиентов получили сертификаты на суммы в 3, 4 или 5 тысяч рублей.Для участия в акции владелец бизнес-карты "Бизнес-шопинг" должен был в определенный период совершить покупку в определенной категории. Сферы использования карточки были самими разными: от расчета за ланч в определенной сети ресторанов до заправки автомобиля на необходимой заправке. Тем самим участники акции не только поддерживали определенный бренд, но и получали взамен качественный сервис. Один с руководителей Промсвязьбанка Иннокентий Воловик отметил, что организация довольная результатами проведенной работы и с огромной радостью награждает победителей акции.Во время награждения любопытную историю рассказал директор ООО «Мапро» Дмитрий Пудков, которые оказались главными победителями розыгрыша. Оказывается, бизнес-карту компания получила автоматически и совсем не гонялась за призом. Точнее сказать, господин Пудров даже не знал о том, что он является участником акции. Сказать, что он был приятно удивлен, когда узнал о призе – значит, ничего не сказать. Также Дмитрий Пудров поблагодарил Промсвязьбанк не только за столь щедрый подарок, а и за то, что все налоги и комиссии банк взял на себя.Стоит напомнить, что карта "Бизнес-шопинг" от Mastercard открывает перед владельцем огромные возможности: оплату без комиссии, управления лимитами, пополнение через терминалы.