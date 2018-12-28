АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 78.39 USD 68.88
Курс валют на 28.12.2018

Розалия Райсон рассказала подписчикам правду о Артеме Сороке

Розалия Райсон после ухода с телепроекта наконец-то нашла свое призвание, которое сделало ее популярной среди публики «Дома-2». Все дело в том, что она решила рассказывать всю правду о реалити-шоу и его участниках.

Так, изначально девушка поведала подписчикам историю о том, как они с Андреем Шабариным покинули периметр. По ее словам, это был не просто уход по собственному желанию или изгнание неинтересного персонажа. Организаторы специально избавились от нее в надежде, что ее молодой человек начнет строить отношения с Алианой Устиненко, но он ушел вслед за ней.

Розалия Райсон рассказала подписчикам правду о Артеме Сороке

После этого Роза рассказала об Ольге Сударкиной и ее драке с Натальей Игруновой, об алкоголизме Елены Барановой, зарплате Марины Африкантовой, фиктивных отношениях и свадьбе Александры Черно и Иосифа Оганесяна, Алиане Устиненко. А теперь очередь дошла и до Артема Сороки.

«Это человек из разряда крысиных. Он привык много и красиво говорить, порой делать из себя жертву, а потом умело переваливать вину на других и переобуваться! Артём там, где выгодно и удобно. Этот человек не привык отдавать, он окружает себя людьми, от которых он питается энергией, деньгами и всем тем, в чем он нуждается!», - написала Райсон.

Розалия Райсон рассказала подписчикам правду о Артеме Сороке

Бывшая звезда телестройки отметила, что сейчас Сорока не заинтересован в отношениях, он полностью погрузился в творчество и готов выполнить любое требование руководства ради продвижения и записи новых песен.

В пример Роза привела отношения парня с Маргаритой Овсянниковой. Он заявлял, что любит блондинку и даже был готов на ней жениться, но как только она ушла за ворота, он от нее отказался, заблокировав в соцсетях.

Также Райсон сообщила, что роман с Еленой Барановой не был настоящим. Артем использовал ее для написания книги-инструкции «Как использовать девушек в своих целях».

Розалия Райсон рассказала подписчикам правду о Артеме Сороке

«Книга — это были их отношения на практике. Сорока сексуально унижал Лену, бил её, что она ходила в синяках, но боялась об этом говорить. Она боготворила его и чуть ли не ползала перед ним на коленях, постоянно возвращалась к нему и сходила с ума без него», - призналась возлюбленная Шабарина.

Кроме того, она поведала о том, что на Острове любви у молодого человека есть бизнес. Он продает своим коллегам самые дешевые сигареты за 500 рублей, так как нормальные сигареты стоят там от 800 рублей и выше. А вот своей избраннице Лене он вообще ничего не продавал, поэтому ей приходилось докуривать окурки участников.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасию Ивлеву втянули в скандал с мошенниками
Промсвязьбанк подвел итоги акции «Бизнес-шопинг»
Instagram Ксении Бородиной перешагнул отметку в
Ученые предложили переработать новогодние ёлки
Розалия Райсон рассказала подписчикам правду о
ВЦИОМ выяснил, какое кино предпочитает смотреть
Лариса Гузеева дала характеристику Бари Алибасову
Факт признания самбо олимпийским видом спорта
Пользователи Сети считают шоу Навки «Аленький
Стефания Маликова оказалась в центре скандала
Учёные раскрыли целебные свойства земли
Особую версию McLaren 720S посвятили первой
Анна Хилькевич опубликовала в Instagram забавный
На Украине покажут социальную рекламу о
Лера Кудрявцева сорвалась со строгой диеты перед
Toyota показала специальный пикап версии Hilux
Глафира Тарханова рассказала о своей личной жизни
Звезда "Кадетства" Александр Головин скрыл
Аналитики назвали биткоин самым провальным
Toyota собирается представить публике концепт
Уфологи: Земля подвергается метеоритным атакам
Психологи назвали идеи для для романтических
Татьяна Владимировна Рапунцель перед Новым годом
Ксения Бородина расспросила младшую дочь про её
Учёные: Люди смещают внимание к верхнему глазу
«Советское шампанское» признано самым
Певица Слава раскритиковала благотворительные
Компания Land Rover испытывает новую версию
Рассекречен документ с планами СССР по созданию
Специалисты Nissan для спорткара GT-R разработали
Просмотреть все новости