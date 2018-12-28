Розалия Райсон рассказала подписчикам правду о Артеме Сороке

«Это человек из разряда крысиных. Он привык много и красиво говорить, порой делать из себя жертву, а потом умело переваливать вину на других и переобуваться! Артём там, где выгодно и удобно. Этот человек не привык отдавать, он окружает себя людьми, от которых он питается энергией, деньгами и всем тем, в чем он нуждается!», - написала Райсон.

«Книга — это были их отношения на практике. Сорока сексуально унижал Лену, бил её, что она ходила в синяках, но боялась об этом говорить. Она боготворила его и чуть ли не ползала перед ним на коленях, постоянно возвращалась к нему и сходила с ума без него», - призналась возлюбленная Шабарина.





Так, изначально девушка поведала подписчикам историю о том, как они с Андреем Шабариным покинули периметр. По ее словам, это был не просто уход по собственному желанию или изгнание неинтересного персонажа. Организаторы специально избавились от нее в надежде, что ее молодой человек начнет строить отношения с Алианой Устиненко, но он ушел вслед за ней.После этого Роза рассказала об Ольге Сударкиной и ее драке с Натальей Игруновой, об алкоголизме Елены Барановой, зарплате Марины Африкантовой, фиктивных отношениях и свадьбе Александры Черно и Иосифа Оганесяна, Алиане Устиненко. А теперь очередь дошла и до Артема Сороки.Бывшая звезда телестройки отметила, что сейчас Сорока не заинтересован в отношениях, он полностью погрузился в творчество и готов выполнить любое требование руководства ради продвижения и записи новых песен.В пример Роза привела отношения парня с Маргаритой Овсянниковой. Он заявлял, что любит блондинку и даже был готов на ней жениться, но как только она ушла за ворота, он от нее отказался, заблокировав в соцсетях.Также Райсон сообщила, что роман с Еленой Барановой не был настоящим. Артем использовал ее для написания книги-инструкции «Как использовать девушек в своих целях».Кроме того, она поведала о том, что на Острове любви у молодого человека есть бизнес. Он продает своим коллегам самые дешевые сигареты за 500 рублей, так как нормальные сигареты стоят там от 800 рублей и выше. А вот своей избраннице Лене он вообще ничего не продавал, поэтому ей приходилось докуривать окурки участников.