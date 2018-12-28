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Факт признания самбо олимпийским видом спорта оказался неожиданным

Исполком МОК в ходе своего очередного заседания решил признать самбо олимпийским видом спорта. Решение вселило в Международную федерацию надежду на то, что данный вид борьбы все же включат в программу летних Олимпийских игр, пишет mk.ru

Новость о решении Международного олимпийского комитета стала приятной неожиданностью для всех людей, которые занимаются боевым или спортивным самбо. Отдавший много лет этому единоборству Ильдар Узбеков считает, что в случае попадание этого единоборства на Олимпиаду у России появится возможность занять там первые места и пополнить свою медальную копилку. По мнению Ильдара Узбекова, самбо тренирует волю и дисциплину, и помогла многим ребятам стать успешнее во всех аспектах жизни.
Факт признания самбо олимпийским видом спорта оказался неожиданным

«Особенно приятно, что самбо - это именно советский и российский вид спорта, в котором наша страна всегда задает тон», - отметил Ильдар.
По словам Узбекова, самбо можно считаться самым настоящим национальным видом спорта. Но после того как оно попадет на Олимпиаду, конкуренция сильно вырастит, так как заниматься этой борьбой станет престижно и в других странах. Но в этом случае победы, по словам Ильдара, станут еще более значимыми.



 
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Спорт
Добавил: Роман Сегодня, 17:22

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