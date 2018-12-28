Факт признания самбо олимпийским видом спорта оказался неожиданным





Новость о решении Международного олимпийского комитета стала приятной неожиданностью для всех людей, которые занимаются боевым или спортивным самбо. Отдавший много лет этому единоборству Ильдар Узбеков считает, что в случае попадание этого единоборства на Олимпиаду у России появится возможность занять там первые места и пополнить свою медальную копилку. По мнению Ильдара Узбекова, самбо тренирует волю и дисциплину, и помогла многим ребятам стать успешнее во всех аспектах жизни.«Особенно приятно, что самбо - это именно советский и российский вид спорта, в котором наша страна всегда задает тон», - отметил Ильдар.По словам Узбекова, самбо можно считаться самым настоящим национальным видом спорта. Но после того как оно попадет на Олимпиаду, конкуренция сильно вырастит, так как заниматься этой борьбой станет престижно и в других странах. Но в этом случае победы, по словам Ильдара, станут еще более значимыми.