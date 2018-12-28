ВЦИОМ выяснил, какое кино предпочитает смотреть население России





Около 83% опрошенных оказались поклонниками отечественного кинематографа. Российское население больше всего любит смотреть военные фильмы. Таких людей набралось 27%. Мультфильмы любят смотреть 26% россиян. Около 25% российских жителей обожают комедии. Среди прочих жанров россиянами были выделены детективы, историческое кино, драмы, а также приключения. 10% респондентов выбирали мелодрамы. 10 процентов опрошенных также любят ужасы и боевики. Примерно 40% респондентов предпочитают американские ленты. Любителями французских картин являются 15% россиян.Данный опрос провели 25 декабря этого года при помощи телефонных звонков. Эксперты опросили 1 600 российских жителей, возрастом от 18 лет.