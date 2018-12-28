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ВЦИОМ выяснил, какое кино предпочитает смотреть население России

Эксперты всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели очередное исследование. Из опроса стало известно, что население России предпочитает российское кино.

ВЦИОМ выяснил, какое кино предпочитает смотреть население России


Около 83% опрошенных оказались поклонниками отечественного кинематографа. Российское население больше всего любит смотреть военные фильмы. Таких людей набралось 27%. Мультфильмы любят смотреть 26% россиян. Около 25% российских жителей обожают комедии. Среди прочих жанров россиянами были выделены детективы, историческое кино, драмы, а также приключения. 10% респондентов выбирали мелодрамы. 10 процентов опрошенных также любят ужасы и боевики. Примерно 40% респондентов предпочитают американские ленты. Любителями французских картин являются 15% россиян.

Данный опрос провели 25 декабря этого года при помощи телефонных звонков. Эксперты опросили 1 600 российских жителей, возрастом от 18 лет.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:39

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