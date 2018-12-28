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Глафира Тарханова рассказала о своей личной жизни в программе “Судьба человека”

Гостьей нового выпуска “Судьбы человека” стала Глафира Тарханова. Актриса рассказала в программе о своей личной жизни, а также немного смутила Бориса Корчевникова своей любовью к флирту.
Глафира Тарханова рассказала о своей личной жизни в программе “Судьба человека”

Знаменитость познакомилась с будущим избранником на съемках “Главного калибра”, хотя тогда сразу не попала в кадр. Затем Алексей Фаддеев через месяц сделал ей предложение, получив согласие от Глафиры Тархановой, уставшей ждать принца на белом коне. Пара сыграла скромную свадьбу, но сначала супругам было нелегко привыкнуть друг к другу. Звезда имела много поклонников со школы, кокетничая и улыбаясь им при каждой встрече.
Глафира Тарханова рассказала о своей личной жизни в программе “Судьба человека”

Это не нравилось супругу, который попросил артистку прекратить ненужное общение с приятелями. Также ей было сложно продолжать строить карьеру после рождения детей, да и съемки в откровенных сценах были не по душе Фаддееву. После появления на свет первенца Тарханова рожала наследников дома под присмотром акушерки ее матери.



 
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ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:04

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