Глафира Тарханова рассказала о своей личной жизни в программе “Судьба человека”





Знаменитость познакомилась с будущим избранником на съемках “Главного калибра”, хотя тогда сразу не попала в кадр. Затем Алексей Фаддеев через месяц сделал ей предложение, получив согласие от Глафиры Тархановой, уставшей ждать принца на белом коне. Пара сыграла скромную свадьбу, но сначала супругам было нелегко привыкнуть друг к другу. Звезда имела много поклонников со школы, кокетничая и улыбаясь им при каждой встрече.Это не нравилось супругу, который попросил артистку прекратить ненужное общение с приятелями. Также ей было сложно продолжать строить карьеру после рождения детей, да и съемки в откровенных сценах были не по душе Фаддееву. После появления на свет первенца Тарханова рожала наследников дома под присмотром акушерки ее матери.