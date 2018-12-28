Лера Кудрявцева сорвалась со строгой диеты перед Новым годом
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева в своем блоге Instagram призналась, что в канун Нового года сорвалась и нарушила правила строгой диеты. Теледива позволила себе пообедать в ресторане фасфуда, что помогло ей снять стресс после напряженных съемок.
Лера Кудрявцева, как и многие знаменитости, сейчас находится в режиме нон-стоп – многочисленные съемки и т.д. Нарастающее напряжение в какой-то степени сломило ведущую и она сорвалась. Под постом Кудрявцева написала так: «Психанула». Однако судя по ее фигуре, такое решение не сможет навредить ее внешнему виду. Ведь даже во время беременности звезда теряла в весе, а не набирала его. В то время она признавалась, что долго восстанавливала форму после родов, поскольку была слишком худой.
Теперь Лера Кудрявцева выглядит сногсшибательно, и благодаря четкому расписанию рациона сохраняет фигуру в норме. Один раз нарушенное правило не сможет критически повлиять на ее образ в Новогоднюю ночь.
Лера Кудрявцева, как и многие знаменитости, сейчас находится в режиме нон-стоп – многочисленные съемки и т.д. Нарастающее напряжение в какой-то степени сломило ведущую и она сорвалась. Под постом Кудрявцева написала так: «Психанула». Однако судя по ее фигуре, такое решение не сможет навредить ее внешнему виду. Ведь даже во время беременности звезда теряла в весе, а не набирала его. В то время она признавалась, что долго восстанавливала форму после родов, поскольку была слишком худой.
Теперь Лера Кудрявцева выглядит сногсшибательно, и благодаря четкому расписанию рациона сохраняет фигуру в норме. Один раз нарушенное правило не сможет критически повлиять на ее образ в Новогоднюю ночь.