Лера Кудрявцева сорвалась со строгой диеты перед Новым годом

Лера Кудрявцева, как и многие знаменитости, сейчас находится в режиме нон-стоп – многочисленные съемки и т.д. Нарастающее напряжение в какой-то степени сломило ведущую и она сорвалась. Под постом Кудрявцева написала так: «Психанула». Однако судя по ее фигуре, такое решение не сможет навредить ее внешнему виду. Ведь даже во время беременности звезда теряла в весе, а не набирала его. В то время она признавалась, что долго восстанавливала форму после родов, поскольку была слишком худой.