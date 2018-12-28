Аналитики назвали биткоин самым провальным вложением 2018 года





По мнению специалистов, самой прибыльной в уходящем году оказалась инвестиция в палладий. Исследователи взяли за основу 300 тыс. российских рублей. Только 9 инвестиционных инструментов из 14 смогли принести прибыль многим предпринимателям.В случае хранения денег дома, с большой вероятностью можно сказать, что их покупательская способность упала бы до 3,3%, то есть до 10 000 рублей. Покупка биткоина могла привести в 2018 году до потери 213,5 тыс. рублей. А вот благодаря такой доходной инвестиции, как палладий, инвесторы легко увеличили бы прибыль до 30,6 тысяч рублей (10,2%).По словам Нины Козловой, возглавляющей компанию "ФинЭкспертиза", палладий - единственный металл с высокой доходностью, оправдавший за два года надежды многих предпринимателей.