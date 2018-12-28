Аналитики назвали биткоин самым провальным вложением 2018 года
Аналитики агентства "ФинЭкспертиза" после исследования наиболее популярных инвестиционных инструментов назвали биткоин самым провальным вложением 2018 года. Оптимальным выигрышным вариантом для инвесторов оказались инвестиции в палладий.
По мнению специалистов, самой прибыльной в уходящем году оказалась инвестиция в палладий. Исследователи взяли за основу 300 тыс. российских рублей. Только 9 инвестиционных инструментов из 14 смогли принести прибыль многим предпринимателям.
В случае хранения денег дома, с большой вероятностью можно сказать, что их покупательская способность упала бы до 3,3%, то есть до 10 000 рублей. Покупка биткоина могла привести в 2018 году до потери 213,5 тыс. рублей. А вот благодаря такой доходной инвестиции, как палладий, инвесторы легко увеличили бы прибыль до 30,6 тысяч рублей (10,2%).
По словам Нины Козловой, возглавляющей компанию "ФинЭкспертиза", палладий - единственный металл с высокой доходностью, оправдавший за два года надежды многих предпринимателей.
По мнению специалистов, самой прибыльной в уходящем году оказалась инвестиция в палладий. Исследователи взяли за основу 300 тыс. российских рублей. Только 9 инвестиционных инструментов из 14 смогли принести прибыль многим предпринимателям.
В случае хранения денег дома, с большой вероятностью можно сказать, что их покупательская способность упала бы до 3,3%, то есть до 10 000 рублей. Покупка биткоина могла привести в 2018 году до потери 213,5 тыс. рублей. А вот благодаря такой доходной инвестиции, как палладий, инвесторы легко увеличили бы прибыль до 30,6 тысяч рублей (10,2%).
По словам Нины Козловой, возглавляющей компанию "ФинЭкспертиза", палладий - единственный металл с высокой доходностью, оправдавший за два года надежды многих предпринимателей.
Экономика / Главные новости
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:54