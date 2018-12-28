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Стилист Руслан Громов рекомендует для праздника Новый год «блестящий» макияж

Российский стилист Руслан Громов в одном из своих интервью рассказал о модных тенденциях в макияже 2018-2919 года. По его словам, пигменты, глитерные тени и стразы какое-то время еще продержаться в топе. Законодателем данного направления стал Лондон.

Стилист Руслан Громов рекомендует для праздника Новый год «блестящий» макияж

Руслан Громов уверяет, что можно не бояться и использовать в своем праздничном макияже много блесток. Особенно, это касается молодых девушек, им можно наносить блестки, как на веки, так и на брови. Это привлечет много внимания и сделает юную особу яркой и красивой. Для тех, кого блестки не привлекают, существует второй вариант – яркие пигменты для губ и век. Стоит отдать предпочтение коричневому или желтому цвету, поскольку золото является символом нового 2019 года. А сверху можно нанести стрелки черного цвета, что поможет подчеркнуть цвет теней.

Также Руслан Громов вспомнил и о знаменитом хайлайтере. Места для его нанесения - это скулы, под бровями и спинка носа. Стоит обратить внимание и на оттенки, девушкам со светлой кожей необходим холодный его оттенок, а для смуглых – теплый. Стилист добавил, что блестки и стразы могут войти в список запрещенных трендов уже в следующем году, поэтому нужно насладиться их красотой и сверканием уже сейчас.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:41

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