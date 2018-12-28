АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 78.39 USD 68.88
Курс валют на 28.12.2018

Валентина Талызина рассказала о трудностях работы с Эльдаром Рязановым на съемках «Зигзаг удачи»

Знаменитая российская и советская актриса Валентина Талызина в одном из своих интервью рассказала, что ей было трудно работать с режиссером Эльдаром Рязановым на съемках легендарной картины «Зигзаг удачи». В 2018 году лента празднует юбилей – 50 лет.
Валентина Талызина рассказала о трудностях работы с Эльдаром Рязановым на съемках «Зигзаг удачи»

Валентина Талызина сыграла председателя месткома, ее героиню звали Алевтина Васильевна. Данная картина стала одной из самых значимых работ в ее карьере. Кроме нее в фильме снимались такие актеры как Евгений Евстигнеев, Евгений Леонов, Георгий Бурков и Ирина Скобцева. Талызина рассказала журналистам, что работать с Эльдаром Рязановым ей было не просто, так как легендарный и талантливый режиссер хотел снимать вовсе не ее, а Барбару Брыльску. Поэтому ею он очарован не был.

Несмотря на все трудности Валентина Талызина, считает, что 50 лет для картины - это настоящий успех, и очень ценит свою работу в ней. В этом году звезда обязательно ее пересмотрит, поскольку давно этого не делала.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые составили ТОП-6 самых необычных
Станислав Садальский вспомнил о чуде во время
NASA засняло заходящую за вулкан на Канарских
В интернете появились сведения о новой версии
Звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова отказалась от
Валентина Талызина рассказала о трудностях работы
Ученые: Селфи является опасным занятием для
Очевидцы сообщили о сбежавшей с американского
Звезда "Дома-2" Саша Гозиас в Instagram
Певица Нюша показала в Instagram красную елку
Учёные: Сладкие газированные напитки опасны для
Алла Пугачева поразила поклонников эротической
Валерия показала Екатерине Андреевой, как
Специалисты рассказали о зимних проблемах с авто
В Берлине рядом с Мемориалом жертвам Холокоста
Медики ускорили диагностику чесотки отказом от
В Нижнем Новгороде женщина погибла из-за наезда
Подписчики Максима Галкина переживают за его
Виктория Лопырева в США устроила Нюше «допрос с
Ученые: На Земле могут быть скрыты «инопланетные»
Анастасия Волочкова украсила новогоднюю елку
В России Mercedes G-Class является дефицитом
Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей считает Марата
Наталия Антонова стала мамой в четвёртый раз
Мария Погребняк получила травму ноги во время
Тимати подарил двухкомнатную квартиру одной из
Николай Цискаридзе рассказал о причинах своего
Новый ухажер Ирины Пинчук – Максим Евстропов
Жительница Украины потеряла квартиру из-за
Ольге Рапунцель на проекте "Дом-2" увеличили
Просмотреть все новости