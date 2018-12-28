Валентина Талызина рассказала о трудностях работы с Эльдаром Рязановым на съемках «Зигзаг удачи»





Валентина Талызина сыграла председателя месткома, ее героиню звали Алевтина Васильевна. Данная картина стала одной из самых значимых работ в ее карьере. Кроме нее в фильме снимались такие актеры как Евгений Евстигнеев, Евгений Леонов, Георгий Бурков и Ирина Скобцева. Талызина рассказала журналистам, что работать с Эльдаром Рязановым ей было не просто, так как легендарный и талантливый режиссер хотел снимать вовсе не ее, а Барбару Брыльску. Поэтому ею он очарован не был.Несмотря на все трудности Валентина Талызина, считает, что 50 лет для картины - это настоящий успех, и очень ценит свою работу в ней. В этом году звезда обязательно ее пересмотрит, поскольку давно этого не делала.