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Певица Нюша показала в Instagram красную елку

Певица Нюша, отдыхающая в США, показала в личном блоге Instagram необычную красную елку. Звезда отечественного шоу-бизнеса написала, что "нарядная красавица" покраснела от смущения.

Певица Нюша показала в Instagram красную елку

Российская исполнительница недавно стала мамой. Сейчас Нюша наслаждается отдыхом за границей вместе со своими родными. Певица не забывает о многочисленных поклонниках и всегда отчитывается личном блоге в Instagram, как и где она проводит время. Знаменитость похвасталась новогодней елочкой, отличающейся от традиционных российских. Нюша опубликовала фото, где она позирует рядом с красной елкой. В Майами не растут хвойные деревья, поэтому исполнительнице приходится довольствоваться растением под названием "Рождественская звезда".
Певица Нюша показала в Instagram красную елку

Фолловеры оценили публикацию кумира и с нетерпением ждут возвращения любимой певицы на большую сцену: "Ню, скучаем по тебе, когда в Россию", "Красавица ты наша", "Необычная елочка", "Когда в Россию?", "Нюш, в Москву, на родину не тянет?", "Зацвела при виде Вас".



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:16

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