Певица Нюша показала в Instagram красную елку





Российская исполнительница недавно стала мамой. Сейчас Нюша наслаждается отдыхом за границей вместе со своими родными. Певица не забывает о многочисленных поклонниках и всегда отчитывается личном блоге в Instagram, как и где она проводит время. Знаменитость похвасталась новогодней елочкой, отличающейся от традиционных российских. Нюша опубликовала фото, где она позирует рядом с красной елкой. В Майами не растут хвойные деревья, поэтому исполнительнице приходится довольствоваться растением под названием "Рождественская звезда".Фолловеры оценили публикацию кумира и с нетерпением ждут возвращения любимой певицы на большую сцену: "Ню, скучаем по тебе, когда в Россию", "Красавица ты наша", "Необычная елочка", "Когда в Россию?", "Нюш, в Москву, на родину не тянет?", "Зацвела при виде Вас".