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Алла Пугачева поразила поклонников эротической позой на видео в Instagram

Известная российская певица Алла Борисовна Пугачева была одной из гостей на дне рождения супруги Игоря Крутого Ольги Крутой, который состоялся в начале ноября, но короткие видеоролики с мероприятия начали появляться в Сети недавно. На одном из них в Instagram Примадонна танцевала в специально отведенном месте с ярким освещением, поразив поклонников эротической позой.
Алла Пугачева поразила поклонников эротической позой на видео в Instagram

Для выхода в свет она остановила свой выбор на коротких черных шортах и длинной тунике, затянутой широким поясом. Завершили ее образ байкерские перчатки, черные очки с круглыми стеклами и высокие сапоги. Пользователи были удивлены внешним видом Пугачевой и оценили его на высшем уровне, отметив, что 69-летняя певица не стареет. Однако нашлись и критики. По их мнению, певице стоит угомониться и сидеть дома с внуками.

Не так давно Алла Пугачева подтвердила информацию о своем намерении отметить 70-летие в Кремлевском дворце, устроив большой сольный концерт.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:04

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