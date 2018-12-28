Алла Пугачева поразила поклонников эротической позой на видео в Instagram

Для выхода в свет она остановила свой выбор на коротких черных шортах и длинной тунике, затянутой широким поясом. Завершили ее образ байкерские перчатки, черные очки с круглыми стеклами и высокие сапоги. Пользователи были удивлены внешним видом Пугачевой и оценили его на высшем уровне, отметив, что 69-летняя певица не стареет. Однако нашлись и критики. По их мнению, певице стоит угомониться и сидеть дома с внуками.Не так давно Алла Пугачева подтвердила информацию о своем намерении отметить 70-летие в Кремлевском дворце, устроив большой сольный концерт.