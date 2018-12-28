В Берлине рядом с Мемориалом жертвам Холокоста строители нашли секретный туннель нацистов
Во время строительных работ в центре Берлина неподалеку от Мемориала жертвам Холокоста был найден секретный туннель нацистов. Начав бурить землю, строители наткнулись на толстый слой бетона, оказалось, что это был фрагмент туннеля, предназначавшегося для укрытия от бомбардировок во время Второй мировой войны.
По словам историков, прибывших на это место, туннель является одним из звеньев в огромной цепи подземных бункеров. Туннель протяженностью 30 метров, шириной 2 метра и высотой 1,7 метров упирался в бункер бывшего министерства продовольствия и сельского хозяйства Рейха. Здание министерства было уничтожено во времена существования ГДР, а о наличии бункера, похоже, никто и не подозревал.
Впервые оказавшись внутри туннеля, исследователи почувствовали затхлый запах, он указывал на то, что здесь практически 70 лет никого не было. Скорее всего, после смерти Гитлера буквально в нескольких метрах от этого туннеля, сюда никто не проникал. Но, несмотря на заброшенный вид, туннель за это время сохранился на 60%. Сейчас на этом месте строится дом с 134 квартирами класса люкс.
По словам историков, прибывших на это место, туннель является одним из звеньев в огромной цепи подземных бункеров. Туннель протяженностью 30 метров, шириной 2 метра и высотой 1,7 метров упирался в бункер бывшего министерства продовольствия и сельского хозяйства Рейха. Здание министерства было уничтожено во времена существования ГДР, а о наличии бункера, похоже, никто и не подозревал.
Впервые оказавшись внутри туннеля, исследователи почувствовали затхлый запах, он указывал на то, что здесь практически 70 лет никого не было. Скорее всего, после смерти Гитлера буквально в нескольких метрах от этого туннеля, сюда никто не проникал. Но, несмотря на заброшенный вид, туннель за это время сохранился на 60%. Сейчас на этом месте строится дом с 134 квартирами класса люкс.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:43