В Берлине рядом с Мемориалом жертвам Холокоста строители нашли секретный туннель нацистов





По словам историков, прибывших на это место, туннель является одним из звеньев в огромной цепи подземных бункеров. Туннель протяженностью 30 метров, шириной 2 метра и высотой 1,7 метров упирался в бункер бывшего министерства продовольствия и сельского хозяйства Рейха. Здание министерства было уничтожено во времена существования ГДР, а о наличии бункера, похоже, никто и не подозревал.Впервые оказавшись внутри туннеля, исследователи почувствовали затхлый запах, он указывал на то, что здесь практически 70 лет никого не было. Скорее всего, после смерти Гитлера буквально в нескольких метрах от этого туннеля, сюда никто не проникал. Но, несмотря на заброшенный вид, туннель за это время сохранился на 60%. Сейчас на этом месте строится дом с 134 квартирами класса люкс.