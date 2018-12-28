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Ученые: На Земле могут быть скрыты «инопланетные» артефакты

Ученые считают, что доказательства существования инопланетян необходимо искать на Земле, где могут находиться скрытые ими «артефакты». По мнению исследователей, археологические и исторические данные, накопленные человечеством, могут оказаться неполными, из-за чего ученые до сих пор не удосужились найти «артефакт», созданный более ранними цивилизациями.
Ученые: На Земле могут быть скрыты «инопланетные» артефакты

К изучению данного вопроса необходимо подходить осторожно, ученые скептически относятся к т.н. палеоконтактам и всему, что связано с вмешательством инопланетян в историческое развитие человека. В первую очередь исследования должны быть посвящены обнаружению «техносигнатур» — «артефактов», доказывающих техническое превосходство инопланетных цивилизаций и их способность перемещаться между звездами.

Пока что единственным существом, способным осуществлять межпланетные перелеты, является человек, и доказательств, что эти, пусть и примитивные технологии, доступны кому-то еще — не найдено. До сих пор ученым удалось зафиксировать лишь один необычный «артефакт» — первый межзвездный астероид 1l/Оумуамуа. Несмотря на заявления, что это тело образовалось естественным путем, удивительно высокая скорость полета может говорить о том, что создать его могла инопланетная цивилизация.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:04

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