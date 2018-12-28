Ученые: На Земле могут быть скрыты «инопланетные» артефакты





К изучению данного вопроса необходимо подходить осторожно, ученые скептически относятся к т.н. палеоконтактам и всему, что связано с вмешательством инопланетян в историческое развитие человека. В первую очередь исследования должны быть посвящены обнаружению «техносигнатур» — «артефактов», доказывающих техническое превосходство инопланетных цивилизаций и их способность перемещаться между звездами.Пока что единственным существом, способным осуществлять межпланетные перелеты, является человек, и доказательств, что эти, пусть и примитивные технологии, доступны кому-то еще — не найдено. До сих пор ученым удалось зафиксировать лишь один необычный «артефакт» — первый межзвездный астероид 1l/Оумуамуа. Несмотря на заявления, что это тело образовалось естественным путем, удивительно высокая скорость полета может говорить о том, что создать его могла инопланетная цивилизация.