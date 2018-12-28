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Наталия Антонова стала мамой в четвёртый раз

44-летняя актриса Наталия Антонова объявила, что стала матерью в четвёртый раз. У звезды сериала "Осколки" родился младший сын.
Наталия Антонова стала мамой в четвёртый раз

Антонова поделилась со своими подписчиками в Instagram сообщением об очередном пополнении в большой семье. Артистка призналась, что в уходящем году рождение малыша стало для неё самым большим и счастливым событием. О беременность знаменитость рассказала поклонникам в сентябре, получив множество поздравлений.

В своём блоге Антонова выставила фотографию с округлившимся животом и предупредила о декретном отпуске, в связи с которым съёмки и спектакли пришлось отложить. Хотя на 2018-й планировались театральные постановки с участием актрисы, их отменили, за что последняя извинилась перед зрителями.

Антонова шутя называет себя неправильной артисткой. В отличие от многих, для неё творческая профессия стоит вовсе не на первом месте. Куда дороже для знаменитости её семья и дети.

"Никакая роль не может стоить жизни ребёнка", - думает Антонова.

Имя младшего отпрыска счастливые родители пока не называют, однако известно, что на свет появился мальчик. Многодетная мама надеется быстро выйти из декрета и сыграть в театре уже 8 марта.

Также для зрителей готовится ещё один засекреченный спектакль. Напомним, что Антонова родила сыновей Максима и Никиту второму избраннику, а также воспитывает старшего наследника Артёма, появившегося на свет в первом браке.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:44

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