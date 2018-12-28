Мария Погребняк получила травму ноги во время отдыха





В сюжете видно, что знаменитость лежит на кровати со стаканом сока в руке. Но подписчики сразу обратили внимание на забинтованную ногу Марии Погребняк, лаконично написавшей под фото, что вчера ей было весело. После долгих расспросов со стороны фанатов звезда сообщила, что у нее обычный вывих.Пользователи Сети быстро отреагировали на ситуацию, став писать позитивные комментарии. Они назвали супругу Павла Погребняка настоящей красавицей, которая великолепно выглядит в любом виде. Также многие особы шутливо заметили, что модель находится в окружении любимых мужчин, которые смогут ухаживать за дамой.