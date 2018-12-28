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Мария Погребняк получила травму ноги во время отдыха

Мария Погребняк вместе с супругом и детьми продолжает отдыхать на Мальдивах, вот только ее новое фото в Instagram огорчило поклонников. Модель призналась, что получила травму ноги после несчастного случая, так что пока вынуждена ходить с костылем.
Мария Погребняк получила травму ноги во время отдыха

В сюжете видно, что знаменитость лежит на кровати со стаканом сока в руке. Но подписчики сразу обратили внимание на забинтованную ногу Марии Погребняк, лаконично написавшей под фото, что вчера ей было весело. После долгих расспросов со стороны фанатов звезда сообщила, что у нее обычный вывих.
Мария Погребняк получила травму ноги во время отдыха

Пользователи Сети быстро отреагировали на ситуацию, став писать позитивные комментарии. Они назвали супругу Павла Погребняка настоящей красавицей, которая великолепно выглядит в любом виде. Также многие особы шутливо заметили, что модель находится в окружении любимых мужчин, которые смогут ухаживать за дамой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:38

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